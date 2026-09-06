사진 = 강예원 인스타그램

사진 = 강예원 인스타그램

배우 강예원이 동안 비주얼이 돋보이는 근황 사진을 공개하며 팬들의 관심을 모았다.강예원은 최근 자신의 인스타그램에 "사진 찍어 달라고 하면 요즘 자꾸 이렇게 찍어주더라 위에서 아래로 날 한가득 채워서... 그게 핫한 거라면 따라야지"라는 글과 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 강예원은 오렌지 컬러의 가죽 소파에 앉아 카메라를 바라보며 환한 미소를 짓고 있다. 네이비와 그레이 컬러의 아가일 패턴 카디건에 그레이 플리츠 스커트, 화이트 양말과 블랙 로퍼를 매치해 단정한 스타일을 완성했고 옆에는 블랙 미니백이 놓여 있어 깔끔한 분위기를 더했다. 자연스럽게 머리를 묶은 헤어스타일과 고개를 살짝 기울인 포즈가 어우러지며 사랑스러운 매력을 한층 돋보이게 했다.다른 사진에서 강예원은 같은 자리에서 두 손으로 브이 포즈를 만들어 볼 옆에 가져다 대며 귀여운 표정을 짓고 있다. 카메라를 향해 부드럽게 미소를 짓는 모습과 편안한 분위기가 더해지면서 발랄한 매력이 자연스럽게 드러났고, 전체적으로 위에서 아래를 내려다보는 구도의 촬영 방식이 스타일링과 비율을 더욱 돋보이게 만들었다.팬들은 "귀여움과이쁨가득", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "사진이 한장한장 잘나왔네요", "보기좋습니다", "넘 이쁘심" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 강예원은 1979년생으로 올해 48세다. 2001년 SBS 드라마 '허니허니'로 데뷔해 올해 25주년을 맞았다. 최근 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에 출연해 "눈 성형만 7번 했다"고 밝힌 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr