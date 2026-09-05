사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

아이브 장원영이 아이스크림을 든 자연스러운 일상 사진으로 청순한 매력을 드러냈다.장원영은 최근 자신의 인스타그램에 "But i’m young forever🤍🧚🏻‍♀️🪽🫧"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 장원영은 연한 핑크 컬러 브이넥 니트와 베이지 컬러 스커트를 매치한 편안한 차림으로 아이스크림 콘을 손에 든 채 카메라를 바라보고 있다. 야자수와 화이트 톤 건물이 어우러진 야외 공간을 배경으로 긴 웨이브 헤어를 자연스럽게 늘어뜨렸으며, 목걸이와 손목시계가 은은한 포인트를 더했다.이어진 사진에서 장원영은 벤치에 앉아 아이스크림을 바라보며 입술을 내민 포즈를 취하고 있다. 뒤편으로 잔디와 야자수가 함께 담겨 한층 여유로운 분위기를 자아냈고, 아이스크림 위에 올려진 생크림과 비스킷이 시선을 끌었다.또 다른 사진에서 장원영은 한 손으로 머리카락을 살짝 감싼 채 눈을 감고 미소를 지으며 아이스크림을 앞으로 내밀고 있다. 블루와 오렌지 컬러 쿠션이 놓인 야외 소파와 초록 잔디가 함께 어우러져 편안한 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 장원영은 아이스크림을 얼굴 앞에 세운 채 카메라를 바라보고 있다. 아이스크림 콘이 얼굴 일부를 가린 구도 속에서도 또렷한 눈매와 자연스러운 미소가 돋보였으며, 야자수와 화이트 외벽이 배경을 이루며 산뜻한 분위기를 더했다.이를 본 팬들은 "원영이는 영원히 녕이", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "사랑해", "천사에요" 등의 댓글을 달았다.한편 2004년생으로 22세인 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수하기도 했다. 장원영은 다양한 브랜드의 앰버서더로 활약하며 광고계를 장악하고 있다. 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중인 장원영은 모든 영역을 접수한 넘사벽 '광고 퀸' 행보로 대체 불가한 영향력을 아낌없이 발휘하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr