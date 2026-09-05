사진 = 송가인 인스타그램

사진 = 송가인 인스타그램

사진 = 송가인 인스타그램

사진 = 송가인 인스타그램

가수 송가인이 서울패션위크 현장에서 세련된 스타일링으로 눈길을 사로잡았다.송가인은 최근 자신의 인스타그램에 "2026 서울패션위크🌸💗"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 송가인은 블랙과 베이지 컬러가 어우러진 패턴 미니 원피스에 브라운 미들부츠를 매치한 채 무대 뒤편 구조물 앞에 서서 카메라를 바라보고 있다. 풍성한 소매와 허리 라인이 강조된 원피스가 자연스럽게 퍼지는 실루엣을 연출했고, 긴 웨이브 헤어를 한쪽으로 넘긴 스타일링이 차분한 분위기를 더했다.이어진 사진에서 송가인은 한 손을 가슴 쪽으로 올린 포즈로 은은한 미소를 짓고 있다. 같은 배경 앞에서 자연스럽게 자세를 바꿔 촬영했으며, 손에 착용한 볼드한 반지가 함께 담겨 스타일의 포인트를 완성했다.또 다른 사진에서 송가인은 한 손으로 머리카락을 정리하며 정면을 응시하고 있다. 얼굴을 가까이 담은 구도에서도 패턴 원피스의 디테일과 볼륨감 있는 소매가 돋보였고, 또렷한 메이크업과 단정한 헤어스타일이 조화를 이뤘다.마지막 사진에서 송가인은 두 팔을 자연스럽게 내린 채 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 검은색 LED 패널과 은색 철제 구조물, 바닥에 정리된 케이블이 함께 담기며 서울패션위크 현장의 백스테이지 분위기를 그대로 전했다.이를 본 팬들은 "허어어얼 착장 너무 귀여워요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "찰떡", "꺄 새로운 스탈", "넘나 이뻐요" 등의 댓글을 달았다.한편 1986년생인 송가인은 40세이며 키 153에 몸무게 44kg로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr