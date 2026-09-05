배우 지예은이 올해의 엔터테이너상을 받았다. / 사진=텐아시아DB

최근 댄서 바타와 결혼 소식을 알린 배우 지예은이 올해의 엔터테이너상을 받았다.지예은은 지난 1일 열린 '2026 올해의 브랜드 대상' 시상식에서 '올해의 엔터테이너' 부문을 수상했다. '올해의 브랜드 대상'은 매년 소비자 투표를 통해 한 해를 대표하는 브랜드와 인물을 선정하는 시상식이다.최근 지예은은 지상파와 OTT를 오가며 활발한 예능 활동을 이어가고 있다. 쿠팡플레이 '직장인들' 시즌3를 비롯해 SBS '런닝맨', '미운 우리 새끼', '왕은 무얼 자셨는가' 등에 출연했다.특히 '직장인들'에는 세 시즌 연속 핵심 멤버로 함께하고 있다. 그는 상황에 빠르게 몰입하는 순발력과 애드리브를 바탕으로 다른 출연진과 호흡을 맞추고 있다.'런닝맨'에서도 고정 멤버로 활약 중이다. 지예은은 기존 멤버들과 자연스럽게 어우러지는 것은 물론 거침없는 리액션과 입담으로 자신만의 캐릭터를 구축했다. 예측하기 어려운 상황에서도 적극적으로 미션에 참여하며 웃음을 더하고 있다.한편 소속사 씨피엔터테인먼트는 최근 지예은과 댄서 바타의 결혼 소식을 알리며 "깊은 믿음을 바탕으로 서로의 인생을 함께하기로 약속했다"고 밝혔다. 1994년생 동갑내기인 두 사람은 공통의 관심사와 종교를 계기로 가까워졌으며, '교회 친구'로 지내다 연인으로 발전해 지난 4월 열애를 인정했다. 두 사람은 오는 12월 12일 결혼식을 올릴 예정이다. 이날은 바타의 생일이기도 하다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr