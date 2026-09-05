에이핑크 멤버 윤보미의 과거 클럽 사연이 공개된다./사진=텐아시아DB

에이핑크 멤버 윤보미의 과거 클럽 사연이 공개된다./사진제공=MBC

최근 작곡가 겸 프로듀서 라도와 결혼한 그룹 에이핑크 멤버 윤보미의 과거 반전 사연이 공개된다.5일 방송되는 MBC 예능 '전지적 참견 시점' 414회에서는 정은지의 생일을 축하하기 위해 한자리에 모인 에이핑크 멤버들의 거침없는 과거 폭로전이 담긴다.이날 정은지는 전곡 프로듀싱을 맡은 새 앨범 발매를 앞두고 10년 만에 팬들과 음감회를 연다. 팬들의 이름과 직업, 지난 추억까지 기억하며 남다른 팬 사랑을 드러낸 정은지는 신곡 라이브로 감동을 안긴다.음감회를 마친 뒤에는 정은지의 생일을 축하하기 위해 에이핑크 멤버 박초롱, 윤보미, 김남주, 오하영이 총출동한다. 훈훈한 축하 분위기도 잠시, 15년을 함께한 멤버들의 추억 토크는 곧이어 매운맛 폭로전으로 이어진다.특히 지난 5월 라도와 화촉을 밝히며 유부녀 대열에 합류한 윤보미의 결혼 전 반전 과거가 이목을 집중시킨다. 에이핑크 특유의 청순한 콘셉트 탓에 밖에서 자유로운 시간을 보내기 쉽지 않았던 시절, 윤보미가 클럽에 가기 위해 갈매기 눈썹을 그리고 완벽 변장을 감행했던 비밀 일탈 사연이 멤버들의 입을 통해 밝혀진다.이어 멤버들의 처절했던 과거 다이어트 비하인드부터, 멤버들의 행동과 옷차림을 단속했던 '숨은 군기반장' 정은지의 반전 면모까지 어디서도 들을 수 없었던 솔직한 뒷이야기들이 쏟아질 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr