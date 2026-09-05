사진 = 수현 인스타그램

사진 = 수현 인스타그램

사진 = 수현 인스타그램

사진 = 수현 인스타그램

배우 수현이 블랙 드레스를 완벽하게 소화한 세련된 비주얼을 공개했다.수현은 최근 자신의 인스타그램에 "어두운 공간에서 감각을 깨워주는 아트 퍼포먼스 & 다이닝 경험까지 인상 깊고 즐거웠어요! next leve"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 수현은 블랙 배경 앞에 마련된 포토월에서 블랙 스트랩리스 드레스를 입고 환한 미소와 함께 손을 들어 인사를 건네고 있다. 짧은 단발 헤어스타일과 실버 네크리스, 귀걸이가 어우러지며 깔끔하면서도 고급스러운 분위기를 완성했고, 드레스 아래로 이어지는 시스루 디테일이 우아한 실루엣을 더욱 돋보이게 한다.이어진 사진에서 수현은 행사장 입구를 배경으로 걸어 나오며 자연스러운 미소를 짓고 있다. 블랙 드레스의 매끈한 소재감과 어깨 라인을 드러낸 디자인이 시선을 끌고, 차분한 포즈가 세련된 분위기를 더한다.또 다른 사진에서 수현은 포토월 앞에 선 채 정면을 바라보며 환하게 웃고 있다. 양손을 자연스럽게 내린 자세와 심플한 액세서리가 블랙 드레스와 조화를 이루며 단정한 스타일링을 완성했다.마지막 사진에서 수현은 'SIMMONS' 로고가 새겨진 블랙 포토월을 배경으로 전신을 드러내고 있다. 군더더기 없는 실루엣의 드레스와 길게 떨어지는 시스루 스커트가 어우러지며 우아한 분위기를 한층 강조했다.한편 수현은 1985년생으로 41세이며 지난 2024년 결혼 5년 만에 협의 이혼했다고 밝힌 바 있다. 수현은 한국 배우 최초로 마블영화 '어벤져스: 에이지 오브 울트론'에 출연한 것에 이어 '신비한 동물들과 그린델왈드의 범죄', '다크타워: 희망의 탑', '이퀄스' 등 다수의 작품에서 존재감을 자랑한 배우다.수현은 JTBC 새 드라마 '신의 구슬'에 출연한다. '신의 구슬'은 30년간 이어진 몽골과의 전쟁으로 패색이 짙어가던 서기 1258년 호국의 성물 관음 보주를 찾아 전쟁터로 뛰어든 호송대의 영웅적 투쟁과 그들을 구하려는 황녀의 이야기를 담은 작품이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr