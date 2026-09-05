''2022 MBC 방송연예대상' 대상을 받았던 전현무가 브랜드 평판에서 추락했다./사진=MBC

'나 혼자 산다'가 방송 조작 의혹에 대해 해명했다. / 사진=MBC 엠뚜루마뚜루 유튜브 영상 캡처

MBC '나 혼자 산다'가 전현무의 카자흐스탄 알마티 즉흥 여행을 둘러싼 조작 의혹에 공식으로 사과한 가운데, 진정성에 흠집이 난 전현무 역시 직격타를 맞았다.5일 한국기업평판연구소는 2026년 9월 예능방송인 브랜드평판 30위 순위를 공개했다. 1위는 지난달에 이어 유재석이 차지했고, 2위와 3위는 각각 이선민, 신동엽이 차지했다.이후로는 김종국, 강호동, 허경환, 주우재, 장도연, 하하, 김종민, 탁재훈, 서장훈, 김숙, 김원훈, 김준호, 이효리, 안정환, 김영철, 이경규, 지석진, 곽범, 정형돈, 이수근, 데프콘, 양세찬, 홍현희, 김구라, 김희철, 김대희, 김동현 순으로 분석됐다.눈에 띄는 것은 전현무의 급격한 하락세다. 지난달 8월 브랜드평판 발표 당시 7위에 당당히 이름을 올렸던 전현무는 불과 한 달 만에 30위권 밖으로 밀려났다.해당 순위는 2026년 8월 5일부터 2026년 9월 5일까지의 예능방송인 67명의 브랜드 빅데이터 64,890,875개를 분석한 것으로, 소비자들의 예능 방송인 브랜드 참여량, 미디어량과 소비자의 참여와 소통량, 소셜에서의 대화량을 측정한 결과다.브랜드평판지수는 참여가치, 소통가치, 미디어가치, 소셜가치로 분류하고 가중치를 두어 산출하며, 긍부정 반응을 측정하는 브랜드모니터 분석 등이 포함된다.전현무의 브랜드평판 순위가 30위 밖으로 이탈한 배경에는 '나 혼자 산다'의 연출 조작 논란이 직접적인 영향을 미쳤다는 분석이 나온다. 전현무의 카자흐스탄 여행 편은 공항에서 당일 여행지를 결정하는 '무계획 즉흥'으로 포장됐으나, 실상은 스태프의 항공권 사전 발권과 현지 당국의 촬영 협조까지 미리 마쳐둔 기획 연출이었다.여기에 렌터카 서류 미비 등 현지 법규 위반 사실까지 밝혀졌고, 제작진이 방송 직전 뒤늦게 사과문을 발표하면서 대중의 실망감은 더욱 커졌다. 특히 관찰 예능의 핵심인 일상의 진정성이 훼손되면서, 프로그램의 중심축인 전현무를 향한 대중의 신뢰도와 긍정 평가 지표가 급격히 동반 하락한 것으로 풀이된다.리얼리티를 내세운 프로그램의 조작 의혹이 출연자의 브랜드 가치와 호감도에 고스란히 반영된 셈이다. 제작진의 때늦은 자백과 더불어 메인 출연자인 전현무 역시 잃어버린 시청자의 신뢰를 되찾기까지 적지 않은 진통을 겪을 것으로 보인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr