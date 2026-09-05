사진 = 강예원 인스타그램

배우 강예원이 편안한 차림으로 여유로운 일상을 공개했다.강예원은 최근 자신의 인스타그램에 "할 일이 산더미인데 아무것도 하고 싶지 않을 때 그럴 때 있잖아요"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 강예원은 실내 계단 아래 놓인 우드 체어에 앉아 한 손으로 턱을 괸 채 카메라를 바라보고 있다. 블루 컬러의 긴소매 상의와 연청 데님 팬츠를 매치한 편안한 스타일에 맨발을 자연스럽게 바닥에 내린 모습이 눈길을 끈다. 앞쪽에는 둥근 화이트 테이블과 화이트 화병이 놓여 있고, 체크 패턴의 말 인형과 꽃 그림 액자가 함께 배치돼 감각적인 실내 분위기를 더한다.이를 본 팬들은 "보기좋습니다", "늘 응원합니다", "이뻐 이뻐", "예원씨 사진이 이쁘게 잘나왔네요", "예원씨 이쁘다", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 강예원은 1979년생으로 올해 48세다. 2001년 SBS 드라마 '허니허니'로 데뷔해 올해 25주년을 맞았다. 최근 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에 출연해 "눈 성형만 7번 했다"고 밝힌 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr