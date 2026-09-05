사진 = 31기 정희 인스타그램

사진 = 31기 정희 인스타그램

사진 = 31기 정희 인스타그램

사진 = 31기 정희 인스타그램

'나는솔로' 31기 정희가 문래동에서 다양한 공간을 배경으로 자연스러운 일상을 공개했다.31기 정희는 최근 자신의 인스타그램에 "첫 문래동 나들이🤎🖤오랜만에 편한 사람들과 꺄르르 타임🫶🏻사격장 사장님도 친절하고 음식 분위기 완벽했다💖"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 정희는 거울이 여러 방향으로 이어진 우드톤 공간에서 검은 민소매 상의와 검은 쇼트 팬츠를 매치한 차림으로 휴대전화를 들고 셀카를 촬영하고 있다. 목에는 작은 펜던트 목걸이를 착용했으며, 거울에 비친 다양한 각도의 모습이 함께 담기며 독특한 분위기를 더했다.이어진 사진에서 31기 정희는 같은 공간에서 카메라를 향해 미소를 지은 채 자연스럽게 포즈를 취하고 있다. 나무 기둥과 거울이 반복되는 배경, 벽면에 걸린 빈티지한 장식들이 어우러져 공간 특유의 분위기를 한층 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 31기 정희는 원형 의자에 앉아 다리를 꼰 자세로 셀카를 남기고 있다. 검은 의상과 단정하게 묶은 헤어스타일, 은은한 조명이 조화를 이루며 차분한 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 31기 정희는 투명 보호안경을 착용한 채 사격장에서 긴 총을 두 손으로 들고 카메라를 바라보고 있다. 뒤편에는 표적지와 사격장이 함께 담겨 있으며, 보랏빛 조명이 더해진 공간 속에서 앞선 사진과는 또 다른 분위기를 보여줬다.이를 본 팬들은 "너무 예쁘쟈나아아", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "나 정희 좋아하네", "요정인줄 알았어", "여신님" 등의 댓글을 달았다.한편 1993년생인 31기 정희는 독일에서 유학했으며 자동차 디자이너 일을 하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr