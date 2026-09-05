데니안이 하차하고 안성훈이 '알토란' 새 MC로 출연한다./사진=텐아시아DB

안성훈이 '알토란' 새 MC로 출연한다./사진제공=MBN

그룹 god의 멤버 데니안이 11개월 만에 MBN '알토란'에서 하차한다. 새 MC로는 트로트 가수 안성훈이 낙점됐다.오는 6일 오후 5시 방송되는 ‘알토란’ 609회에는 안성훈이 새로운 MC로 합류해 시청자와 첫 만남을 갖는다. 어머니가 식당을 운영해 어릴 때부터 자연스럽게 요리를 접해온 안성훈은 평소에도 음식과 요리에 남다른 관심을 가져온 것으로 알려졌다.안성훈은 "전 국민에게 사랑받는 '알토란'에 합류하게 되어 영광이고, 존경하는 선배님들과 함께할 수 있어 정말 기쁘다"며 설레는 소감을 전한다. 이에 이상민은 "'알토란'이 보기엔 평화로워 보여도 알고 보면 굉장히 치열하다"며 자신감을 묻고, 안성훈은 "저도 요식업 경험이 있는 사람으로서 열심히 한 번 해보겠다"며 각오를 다진다. 이어 "시청자분들께 즐겁고 유익한 정보를 전할 수 있는 MC가 되고 싶다"고 포부를 밝힌다.그는 콘서트로 전국 방방곡곡을 찾을 때마다 그 지역 맛집을 직접 찾아갈 정도로 음식에 진심인 미식가라고. 단순히 맛있는 음식을 찾아 먹는 데 그치지 않고 지역마다 어떤 음식이 유명한지, 어떤 특별한 맛과 비법이 있는지 찾아보는 게 취미일 정도로 요리에 대한 애정이 남다르다고 밝힌다.안성훈의 합류에 ‘알토란’ 식구들도 반가움을 표한다. 이상민은 “이미 이분을 ‘알토란’ 식구라고 생각했다”며 반기고, 현장에서는 ‘알토란 새 가족’ 안성훈을 환영하는 분위기가 이어졌다는 후문이다.이날 방송에는 안성훈과 특별한 인연이 있는 가수 한혜진이 게스트로 출격한다. ‘미스터트롯2’ 도전을 망설이던 안성훈에게 힘을 실어줬던 한혜진은 “짧은 시간 동안 성장한 모습이 자랑스럽다”며 각별한 애정을 보였다고 해 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr