곽범 모친이 허경환만 특별 대우한다./사진제공=MBC

곽범 모친이 허경환만 특별 대우한다./사진제공=MBC

곽범의 모친이 ‘쩐의 전쟁 in 전주’ 편에 등장한다.5일 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 유노윤호가 ‘쩐의 전쟁 in 전주’ 촬영 중 곽범 모친의 가게를 방문하는 모습이 그려진다.공개된 사진 속에는 옷을 고르며 쇼핑 중인 촌놈들의 모습이 담겼다. 곽범과 똑닮은 눈매를 가진 모친은 유쾌한 입담을 뽐내며 그들을 맞이하고 있다.이날 유재석은 가게 매상을 올려주겠다며 효도 쇼핑을 주도한다. 곽범의 모친은 “원래 아들한테도 절대 할인 안 해준다”라고 단호하게 선을 그은 뒤, 촌놈들을 철저히 고객 응대하듯 대하며 영업에 나선다.곽범 모친에게 특별 대우를 받은 사람이 있었으니, 바로 아들의 개그 스승 허경환이다. 허경환은 곽범 모친 한정 ‘허느님’에 등극하고, 곽범은 ‘아들 할인’은 없고 ‘스승 할인’은 있다는 모친에게 서운함을 표출한다. 주우재는 ‘친구 할인’은 있는지 물어보고, 곽범 모친은 사람마다 달라지는 할인율을 선보인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr