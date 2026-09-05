사진 = 31기 영자 인스타그램

사진 = 31기 영자 인스타그램

사진 = 31기 영자 인스타그램

'나는솔로' 31기 영자가 편안한 일상부터 수영복 차림까지 자연스러운 모습을 공개했다.31기 영자는 최근 자신의 인스타그램 스토리에 제주도에서 즐긴 휴일 사진을 공개했다.공개된 사진 속 31기 영자는 차량 안에서 회색 후드 집업과 흰색 상의를 착용한 채 안전벨트를 맨 상태로 손을 얼굴에 가볍게 댄 채 셀카를 남기고 있다. 화면 상단에는 "🙋🏻‍♀️: 가볼까용 ?", "🙋🏻‍♀️: 쪼아용 ~"이라는 문구가 함께 담겨 있으며, 편안한 표정과 자연스러운 분위기가 눈길을 끈다.이어진 사진에서 31기 영자는 회색 후드 집업과 흰색 상의를 입은 채 실내 수영장 가장자리에 앉아 두 발을 물에 담그고 있다. 콘크리트 벽과 푸른색 물이 대비를 이루고 있으며, 손에는 휴대전화를 들고 편안한 자세를 취하고 있다.마지막 사진에서 31기 영자는 블랙 컬러의 컷아웃 디자인 수영복을 입고 거울 앞에서 셀카를 촬영하고 있다. 나무 패널을 배경으로 휴대전화로 얼굴 일부를 가린 모습이며 사진 상단에는 "살찜이슈로 수영복 겨우 우겨넣어봄", "어제 먹은 칼로리 박살 내보겠슈 수영 고고"라는 문구가 함께 담겨 있다.한편 31기 영자는 1994년생으로 32세이다. 31기 영자는 성남에서 거주 중이며 분당에 있는 엔지니어링 회사에서 평가서 작성 업무를 맡고 있다고 자기소개에서 밝힌 바 있다. 31기 영자는 방송 당시 출연자 중 나이가 가장 어렸고 신체 나이 또한 검사 결과 20대로 나왔다고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr