블랙핑크 지수, 리사 / 사진=텐아시아 DB

그룹 블랙핑크 지수와 리사가 같은 날 신곡을 내놓으며 솔로 행보에 나섰다.리사는 4일 오전 9시 전 세계 온라인 음원사이트를 통해 새 싱글 'SaWaDiKa'(사와디카)를 공개했다. 오는 10월 23일 발매되는 새 EP 'PRESS PLAY'(프레스 플레이)의 선공개곡이다.곡명은 태국어로 "안녕하세요"라는 뜻의 인사말에서 가져왔다. 리사는 특유의 랩과 힙합 사운드에 태국인 아티스트로서의 정체성을 녹여냈다.방재엽 감독이 연출한 뮤직비디오 역시 리사의 고향인 태국 방콕에서 촬영됐다. 방콕을 상징하는 여러 장소를 배경으로 리사의 퍼포먼스와 다채로운 스타일링을 담아 곡의 분위기를 시각적으로 풀어냈다.지수는 같은 날 오후 1시 정규 1집의 첫 선공개 싱글 'CLICK'(클릭)을 발매했다. 절제된 신시사이저와 탄력적인 베이스 위에 댄스 팝 리듬을 더한 곡으로, 서로에게 끌리면 안 된다는 것을 알면서도 자연스럽게 맞아떨어지는 두 사람의 관계를 다룬다. 본능적인 끌림을 직관적인 단어인 '클릭'에 빗댔다.'CLICK' 뮤직비디오는 테일러 스위프트, 에미넴, 레이디 가가 등과 작업한 한국계 감독 조셉 칸(Joseph Kahn)이 연출했다. 동화적인 비주얼과 기묘한 공간 연출이 맞물리며 곡의 분위기를 극대화했다. 지수는 'CLICK'을 시작으로 분위기와 색깔이 다른 싱글들을 차례로 공개하며 첫 정규앨범의 윤곽을 드러낼 예정이다.이에 앞서 제니가 지난달 28일 새 디지털 EP 'Fallen Angel'(폴른 엔젤)을 발매했다. 동명의 타이틀곡을 비롯해 'Heaven'(헤븐), 'Less Than a Lover'(레스 댄 어 러버) 등 3곡을 수록했다. 제니에 이어 지수와 리사까지 신곡을 선보이며 블랙핑크의 솔로 활동이 연달아 이어지게 됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr