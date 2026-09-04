이효리가 자택에서 수련을 하고 있다. / 사진=이효리 요가원 SNS

사진=이효리 요가원 SNS

가수 이효리가 요가 강사로서 1주년을 맞았다.4일 이효리가 운영하는 요가 학원의 공식 인스타그램 스토리에는 별다른 멘트 없이 두 장의 사진이 순차적으로 게재됐다.공개된 사진들 속에는 이효리가 요가원 개원 1주년을 자축하는 모습. 긴 주걱 손잡이에는 '축 아난다 일주년'이라고 적혀 있었으며, 가지런히 포장된 쿠키에는 '아난다 1주년'이라는 영어 문구가 새겨져 있어 보는 이들의 마소를 자아냈다.이효리는 지난해 9월 서울 서대문구 연희로에 요가원을 열었다. 요가원 상호인 '아난다'는 이효리의 요가 '부캐' 이름이다.이효리가 개원한다는 소식이 전해지자 유재석과 서장훈 등 연예계 지인들이 축하와 번창의 의미가 담긴 화분을 보내왔다, 그러나 이효리는 "많은 분들이 수련하실 수 있도록 비어 있는 공간을 지향한다"며 선물을 사양하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.한편 이효리는 2013년 싱어송라이터 이상순과 결혼했다. 이후 제주도에서 11년간 생활하다 2024년 하반기 서울 평창동으로 이사했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr