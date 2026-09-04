이은지, 나영석이 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

'우주떡집'이 서울로 상경한다./사진제공=tvN

이은지, 미미, 이영지, 안유진이 서울에 우주떡집 지구 2호점을 오픈한다.4일 오후 8시 35분 방송되는 tvN 예능 ‘우주떡집(연출 나영석, 김예슬)’ 6회에서는 이은지, 미미, 이영지, 안유진이 서울로 상경, 고흥 매장보다 훨씬 큰 규모를 자랑하는 서울 매장에서 신메뉴와 함께 도전을 이어간다.앞서 지락이들은 첫 휴무를 맞이해 고흥 읍내 나들이를 계획했으나 본사가 서울에 2호점을 내줬다는 청천벽력 같은 소식을 들었다. 특히 주방 팀 미미와 이영지가 익숙해진 주방을 떠나야 한다는 사실에 큰 충격을 받았던 터. 이에 두 사람은 주방의 온갖 집기들과 눈물의 작별을 하지만 홀 팀 이은지, 안유진은 서울 갈 생각에 신이 난 모습을 보인다.서울 매장에 입성한 지락이들은 권성준 셰프에게 신메뉴를 배운다. 우주떡집의 정체성인 떡을 사용하면서도 패스트푸드점 감성을 가지고 있는 서울 매장에 걸맞은 다양한 메뉴의 레시피를 익히고 연습해 보는 것.지락이들은 실전 연습을 위해 당일 배운 신메뉴로 제한 시간 내 제작진이 먹을 스탭밀을 만드는 미션을 받는다. 음식을 맛본 제작진의 솔직한 의견도 들어보기로 한 가운데, 이제 막 새로운 음식 레시피를 익힌 지락이들이 낯선 환경 속에서 성공적으로 미션을 완수할 수 있을지 주목된다.한편, 최근 방송된 '우주떡집' 5회 시청률은 전국 가구 기준 2.8%를 기록, 지난주보다 0.2% 포인트 상승했다. 최고 시청률은 3.5%, tvN 타깃인 남녀 2049 시청률은 전국과 수도권 모두 5주 연속 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위를 지켰다. 동시간대 방송된 유재석 진행의 KBS2 '해피투게더'는 2.1%를 기록했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr