그룹 AOA 출신 권민아가 친언니와 오랜 기간 금전 문제로 갈등을 겪었다고 주장했다./사진=텐아시아DB

그룹 AOA 출신 권민아가 친언니와 오랜 기간 금전 문제로 갈등을 겪었다고 주장했다./사진=텐아시아DB

이하 권민아 SNS 글 전문

그룹 AOA 출신 권민아가 친언니와 오랜 기간 금전 문제로 갈등을 겪었다고 주장했다. 앞서 2021년에도 친언니와의 불화를 공개했던 그는 이번에는 법적 대응까지 예고했다.권민아는 4일 자신의 소셜미디어에 "가족은 뭘까요? 저에게는 어머님만 결국 가족이란 존재로 남았습니다"라며 장문의 글을 게재했다.권민아는 친언니가 자신과 어머니, 어머니 지인의 돈을 횡령했다고 주장했다. 그는 "언니가 횡령한 사실은 진작 알고 있었다"며 "저는 가족끼리 네 돈, 내 돈이 없는 사람이라 힘들 때 좀 쓰고 갚을 능력이 안 되면 미안하다는 진심 어린 한마디나 인정 한마디면 됐다"고 적었다.권민아는 약 2년 전 어머니를 통해 자산과 통장 내역 등을 확인하면서 상황의 심각성을 알게 됐다고 설명했다. 그는 "어머니 자산과 저의 다른 통장이나 제가 어머니께 꼭 드리고 싶어 드렸던 돈들도 전부 사라진 걸 알고 나서야 심각성을 알았다"고 주장했다. 이어 "지금 증거는 차용증 인정이 될지도 모르는 1억5000만 원짜리 한 장이 있고, 실제로 횡령한 금액은 저에게 또 다른 사기로 1억 원이 넘는 차량 구매까지 사인하게 해서 세 사람 돈을 합해 총 7~8억 원이 넘는다"고 했다.권민아는 "유방암 치료 무섭죠. 항암치료 무섭죠. 치료비, 절개한 후 이후의 미용수술 또한 전부 제 사비였다"고 회상했다. 그는 "어머니는 따지지도 못하는 사람이고 언니는 오전 일찍 일어나서 상 안 차려져 있으면 어머니께 따지던 사람"이라며 "이 글에 거짓이 있으면 연락 주세요. 제 친언니인 게 부끄럽다"고 비판했다.다만 아직 해당 사안을 두고 수사기관이나 법원의 판단이 나온 것은 아니라고 밝혔다. 권민아는 "아직 경찰서도 가기 전이고 법원도 가기 전"이라면서도 친언니가 사과하거나 잘못을 인정하지 않을 경우 법적 절차에 나서겠다는 뜻을 내비쳤다.그는 "내가 원하는 건 엄마에 대한 사과나 인정 하나면 돼"라며 "서로 밉고 속상하고 화나는 게 있다면 풀고 꼭 껴안고 진심으로 서로 도와주고 편이 돼주자. 지금이라도 늦지 않았다고 생각한다"고 했다. 이어 "그럴 의도가 전혀 없다면 나는 법적으로 가고 실제 사기죄, 사문서위조죄, 횡령죄, 협박죄 등 계속해서 이어가 밝힐 것"이라고 주장했다.권민아는 어린 시절 친언니와의 관계도 돌아봤다. 그는 가정 형편으로 중학생 때부터 아르바이트하며 생활비를 벌었다고 밝히면서 당시 친언니에게 의지하고 싶었지만 그러지 못했다고 털어놨다. 끝으로 친언니를 향해 "미안해. 내가 본 마지막쯤의 언니는 괴물 같았어"라고 적었다.권민아는 2012년 AOA 멤버로 데뷔했으며 2019년 팀을 탈퇴했다. 이후 과거 멤버 지민에게 활동 기간 괴롭힘을 당했다고 주장하면서 갈등을 빚었다.또 지난 1월에는 피부과에서 수면 상태로 시술을 받던 중 화상을 입었다고 주장하며 의료진과 법적 분쟁을 이어가고 있다고 밝혔다. 이후 피부 이식과 장기간 치료가 필요하다는 진단을 받았다며 치료 과정을 공개해왔다.가족..은 뭘까요?저에게는 어머님만 결국 가족이란 존재로 남았습니다.그것도 최근에 제 생각정리 끝에 말이죠.돌아가신 아버지도, 저와 어머니와 어머니 지인의 돈 까지 횡령하고서도 몇년전부터 소식이 끊긴 언니도..가족이라 하기엔 너무 악한 행동을 많이 했어요..언니가 횡령한 사실은 진작 알고 있었고 저는 가족끼리 니돈 내돈이 없는 사람이라 힘들때 좀 쓰고 갚을 능력이 안되면 미안하다 진심어린 한마디나, 인정 한마디면 됬어요. 제가 활동 후반기 쯤이다보니 금액도 잘 몰랐고, 한 2년전쯤에 엄마에게 묻게되어 자세히 듣게 되었고 어머니 자산과 저의 다른 통장이나 제가 어머니께 꼭 드리고 싶어 드렸던 돈들도 전부 사라진 걸 알고나서야 심각성을 알고, 언니에게 그게 마지막 통화가 될줄 몰랐는데..울면서 나는 괜찮으니깐 엄마는 진짜 우리 힘들게 키웠고, 남 부럽지 않게 어려운 환경속에서도 진짜 잘 키웠고, 언니 유방암 걸렸을때 매일 새벽마다 모든 식재료 바꿔서 상차리고 방치우고 다한것도 엄만데..엄마한데 그냥 인정하고, 미안하다만 해줘라..진짜 제발 부탁할께 빌었지만 언니가 한말은 돌아버릴 것 같으니 이제 연락안했으면 좋겠다고하고 버럭 소리지르며 끊기직전 저도 소리지르고 그냥 난리 투성이로 끝났습니다. 전 아직도 기억합니다. 유방암 치료 무섭죠..항암치료..무섭죠..치료비? 절개한 후 이후의 미용수술 또한 전부 제 사비였고 부작용? 이라 생각하고 언니 성격이 원래도 집안에 이기적이지만, 이건 뭐 저도 집안에 말 이쁘게 못해서 할말이 없지만 어느순간부터 어머니에 대한 허위사실을 남자친구에게 말한걸 하필 어머니가 언니방 치우다가 노트북 카카오톡이 켜져있어 보게됬지만 어머니는 따지지도 못하는 사람이고 언니는 오전일찍 일어나서 상 안차려져 있으면 어머니께 따지던 사람입니다. 이 글에 거짓이 있으면 권민정씨 연락주세요. 그 뿐만이 아니라 지금 증거는 차용증 인정이 될지도 모르는 1.5억짜리 한장있고, 실제로 횡령한 금액은 저에게 또 다른 사기로 1억원이 넘는 차량 구매까지 싸인하게해서 세사람 돈 합해 총 7~8억이 넘습니다. 엄마에게는 아무리 백번양보해 부작용이라해도, 엄마가 유방암 걸렸어야지, 엄마 요양원 보내자. 저한데는 어떤지랄해도 괜찮아요 제가 어릴때부터 언니는 제가 힘들게 모은 5만원 가져가면서 1천원주고 저금통에 돈을 넣으면 뿔어난다고 했던 사람이였고, 저 역시 사춘기때 언니한데 대들고 좋은 동생아니였어요. 그러니까 괜찮은데 제가 화나는건 죄없는 우리엄마는 왜 허위사실까지 만들어서 욕을 여기 저기 먹어야하는거죠 지인분도 권민정 엄마라는 이유하나로 엄청 괴롭히고 지금 어머님도 제정신이 아닐 수 밖에요..우울증에 불안감에 건강도 악화되고..아직 경찰서도 가기전이고 법원도 가기전이에요. 판결문 저거 하나라도 인정되면 받아놓으려구요. 민정언니 내가 원하는건 엄마에 대한 사과나, 인정 하나면 되. 우리엄마 역시 배 아파서 나은 첫째 딸이라 더욱더 마음 아파하고 바라는 건 그뿐이야. 나는 언니 직원한데 들었는데 2~30억 벌었을때 1억이라도 갚지..그러다가 조선족한데 사기당했다는게 사실이라면 천벌받은거라고 생각해 그러지말고 서로 밉고 속상하고 화나는게 있다면 풀고 꼭 껴안고 진심으로 서로 도와주고 편이 되주자. 지금이라도 늦지않았다고 생각해 근데 그럴 의도가 전혀 없다면 나는 법적으로 가고 언니를 실제 사기죄, 형광펜으로 그어가며 갚아나갔다며 열심히 만든 사문서위조죄, 횡령죄, 협박죄 등 계속해서 이어가 밝힐거야. 절대 고개 못 들고 다니게 진실만을 밝히며 사문서위조부터 쭉쭉 밝혀낼꺼야..미안해 내가 본 마지막쯔음에 언니는 괴물같았어. 언니 인문계가고 고려대갔지?나는 중학생때 알바하느라 언니랑 가는길이 아예 달랐어. 그래 망나니 같이 나는 가장역활했고 일진도 아닌데 일진들이 쟤는 자퇴까지 해가면서 염색하고 일이나 해다니니깐 모양새 차림새도 뭐같고 그러니 끼워주는 척 하면서 온갖 심부름은 다 시키고 그렇게 막 사는 내가 싫었겠지..어릴때 언니한데 좀 기대보고 싶었다? 내 친구들은 하도 언니 빽 거리길래 근데 뭐? 쪽팔리니깐 내 동생이라고 떠벌리지말고 다니라고? 내 용돈 아니고 우리 집 생활비 버는거야 내돈으로 내가 내 옷 사입을려고 무슨 일진할려고 내가 허세 부릴려고 그런거 아닌거 우리 집 상황 뻔히 어떻게 돌아가는지, 아버지가 양육비 안줘서 전화로 그것도 내가 맡아서 따지랴, 돈 벌랴, 담임쌤도 나 좋아해주셔서 주소지로 집 찾아와보고선 알바하는거 이해해주셨어..참 잔인했어 언니이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr