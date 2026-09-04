가수 양희나가 남동생이 지적 장애를 얻게 된 이유를 밝혔다./사진제공=MBN

가수 양희나가 남동생이 지적 장애를 얻게 된 이유를 밝혔다./사진제공=MBN

가수 양희나가 동생이 지적장애를 얻게 된 사연을 밝혔다.지난 3일 방송된 MBN '특종세상' 755회에서는 파킨슨병에 걸린 어머니, 암 투병 중인 아버지, 지적장애 남동생을 돌보는 가수 양희나의 사연이 공개됐다.이날 양희나는 어머니, 남동생과 함께 살고 있다며 "아버지는 췌장암 수술 후 항암 부작용으로 병원에 입원 중"이라고 밝혔다. 어머니에 대해서는 "2년 전부터 많이 심해져 근육이 계속 빠지고 있다. 치매 초기 증상도 있다"고 말했다.남동생이 지적장애 판정을 받게 된 사연은 안타까움을 자아냈다. 양희나는 "동생이 중학교 때 우연찮은 계기로 지적장애 판정을 받았다. 전교에서 1등 할 정도로 공부를 잘했는데, 옆의 짝꿍이 동생을 좀 때린 거 같다. 그 이후로 애가 그렇게 됐다고 엄마가 얘기 하시더라"고 밝혔다. 현재 남동생의 수준은 유치원생 정도라고 설명했다.양희나는 결혼 후 1남 1녀를 뒀음에도 지난 2월부터 친정에 머물고 있다고. 그는 "제가 마음을 안 먹으면 저희 부모님과 동생을 다 버리는 건데, 맡아 할 사람이 없다. 다른 생각 자체를 안 했고 무조건 와야겠다고 생각했다"고 효심을 보였다.이어 그는 "처음엔 가족들이 이해하지 못하고 화도 냈지만, 아버지 수술 후 집에 와보고는 오히려 저를 위로하더라. 제가 힘들기도 하지만 미안한 마음이 크다"고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr