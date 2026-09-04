유재석의 치졸한 행위가 발각된다./사진=텐아시아DB

유재석의 치졸한 행위가 발각된다./사진제공=MBC

카드 계산을 피하기 위한 유재석의 치졸한 행위가 발각된다.오는 5일 오후 6시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’는 ‘쩐의 전쟁 in 전주’ 편으로, 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 유노윤호가 곽범의 고향 전주를 방문하는 모습이 그려진다.결제를 앞두고 유재석은 “이번엔 다 카드를 꺼내자”라면서 공평하게 계산할 사람을 정하자고 제안한다. 이에 모두가 가게 사장님이 카드 결제자를 뽑는 것에 동의하고, 촌놈들은 사장님을 부르기 전부터 요란하게 계산 리허설을 하며 만반의 준비를 한다.그러나 가장 앞장서서 “추잡스럽게 하지 말자”라고 말했던 유재석의 꼼수가 포착되고, 주우재와 곽범은 “형님 제일 추잡스러웠다”라면서 목격담을 폭로한다.지난 출연에서 통 크게 달러를 쾌척했던 유노윤호도 ‘쩐의 전쟁’에 완벽하게 물든 모습을 보인다. 유재석과 하하는 “윤호도 많이 변했네”라고 치졸했던 상황을 재연한다.승부의 시간이 찾아오고 사장님이 등판한 가운데, 촌놈들은 카드를 쥔 손을 뻗으며 치열한 공중전을 벌인다. 리허설이 무색할 만큼 더욱 추잡스러운 소동이 벌어졌다고 해 무슨 일이 있었는지 궁금증을 자아낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr