개그맨 이상준이 베트남 하노이에서 뜻밖의 외모 평가를 받는다./ 사진 : 스튜디오더블 제공

개그맨 이상준이 베트남 하노이에서 뜻밖의 외모 평가를 받는다./ 사진 : 스튜디오더블 제공

개그맨 이상준이 베트남 하노이에서 뜻밖의 외모 평가를 받는다.4일 공개되는 스튜디오더블 유튜브 콘텐츠 '이상준의 머나먼 맛집' 2회에서는 24시간 동안 하노이의 음식점을 찾아다니는 이상준의 모습이 담긴다.이날 이상준은 현지 음식만 연이어 먹다가 한식당을 찾는다. 그는 "하루 8끼 내내 현지식만 먹으려니 질렸는데 추천해 줘서 감사하다"며 한식을 반겼다.식사 도중 예상하지 못한 외모 칭찬도 나왔다. 식당에 있던 한 손님은 이상준을 향해 "어류계의 박보검"이라고 표현했다. 박보검에 빗대면서도 '어류계'라는 수식어를 붙인 손님의 평가에 현장에서는 웃음이 터졌다.이상준은 한식을 먹던 중 다른 손님의 테이블까지 찾아가 음식을 얻어먹기도 했다. 제작진과의 내기도 벌어졌다. 이상준은 전 스태프의 발 마사지를 걸고 베트남 관련 퀴즈에 도전했다. 제작진이 "상식이 없다"고 도발하자 이상준은 문제를 맞히기 위해 길을 지나던 현지인들에게 도움까지 요청했다.이상준은 24시간 동안 하노이 곳곳의 음식점을 방문한 뒤 가장 만족스러웠던 한 곳을 최종 맛집으로 선정한다.'이상준의 머나먼 맛집' 2회는 4일 오후 5시 유튜브를 통해 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr