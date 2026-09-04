정진영이 이준익 감독에 대한 신뢰를 나타냈다. / 사진제공=레진스낵

배우 정진영이 20년 넘게 인연을 이어온 이준익 감독에 대한 신뢰를 나타냈다.4일 서울 성수동 키다리스튜디오에서 영화 '아버지의 집밥'(감독 이준익)에 출연한 배우 정진영을 만났다.'아버지의 집밥'은 가족들의 밥상을 차려온 순애(이정은 분)가 어느 날 갑자기 요리를 못하게 되자 가부장적인 남편 하응(정진영 분)이 인생 첫 집밥에 도전하는 내용을 담았다. 숏폼 콘텐츠로 제작된 영상은 극장에서도 세로 형태로 상영해 관심을 끌고 있다.정진영은 오랜 시간 이준익 감독과 작품에서 호흡을 맞췄다. 영화 '황산벌', '왕의 남자' 등이 대표적이다. 정진영은 '아버지의 집밥'에 출연한 이유로 "(이준익 감독과) 함께 하는 작업이 재밌다"라고 밝혔다. 그는 "사실 출연을 제안받았을 때 '포핸즈'를 찍고 있을 때였다"라며 "양해를 구하고 병행해야겠다고 생각했다"고 털어놨다.이준익 감독에 대해 "처음 만났을 때는 그런 사람인지 몰랐는데 시간이 지날수록 '천재구나'라는 생각이 들었다"고 고백했다. 그는 "앞으로 또 뭘 하게 될까 어떤 형식으로 어떤 도전을 할까 궁금하다"고 기대를 나타냈다. 그러면서 "이준익 감독은 기존에 하던 걸 계속하려고 하지 않는다"며 "극단적으로 얘기하면 기존에 했던 게 뭔지 기억을 잘 못 한다. 그게 그분의 매력인 것 같다"라고 덧붙였다.오는 9일 개봉을 앞둔 '아버지의 집밥'은 롯데시네마에서만 상영한다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr