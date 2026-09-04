방송인 안선영이 어머니로부터 상처받았던 경험을 털어놨다. / 사진=텐아시아DB

방송인 안선영이 개인 유튜브 채널을 통해 고민 상담 콘텐츠를 진행했다. / 사진='안선영의 이중생활' 유튜브 영상 캡처

방송인 안선영이 20대에 어머니의 빚 1억여 원을 대신 갚았던 사연을 털어놨다.지난 3일 유튜브 채널 '안선영의 이중생활'에는 '안선영의 모녀 갈등 사연 읽기'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 안선영은 모녀 갈등을 겪고 있는 구독자들의 사연을 소개하고 직접 조언을 건넸다.한 구독자는 어머니와 친오빠 사이에서 희생하며 살아왔다며 가족과 관계를 끊어야 할지 고민이라고 토로했다. 사연을 들은 안선영은 "하루라도 빨리 관계를 끊어야지 뭐 하는 거냐. 이러다 정말 죽는다"고 단호하게 조언했다.그러면서 자신의 가정사를 꺼내기도 했다. 안선영은 "제가 25살에 어머니 빚을 갚았다. 그 당시로는 꽤 큰돈이었다. 한 1억 넘게 갚아드렸는데 한 번도 저한테 고맙다는 말씀이 없으셨다"고 회상했다.어머니에게 카드를 건넸다가 상처받았던 일화도 전했다. 안선영은 "제가 엄마 쓰라고 카드를 드렸는데 녹화 중 갑자기 500만원이 인출되더라"고 당시 상황을 설명했다.갑작스러운 인출에 카드가 분실된 것으로 생각해 신고까지 했다고. 그는 "어머니가 카드를 분실한 줄 알고 신고했는데 '내가 썼다. 신고 취소해라'라고 연락이 왔다"고 밝혔다. 알고보니 어머니가 지인들에게 빌린 돈을 갚기 위해 안선영의 카드를 썼던 것.안선영은 당시를 떠올리며 "녹화하다가 억장이 무너졌다"고 털어놨다. 이어 "차라리 자초지종을 설명하면 모르겠는데 당연하다는 듯이 쓰니까 상처가 컸다"며 어머니와의 관계에서 받았던 상처를 고백했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr