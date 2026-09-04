작곡가 라도가 과거 가수 활동 당시 겪었던 생활고를 고백한다. / 사진제공=KBS2 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'

배우 안은진이 스페셜 MC로 나선다. / 사진제공=KBS2 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'

그룹 에이핑크 멤버 윤보미의 남편이자 작곡가 라도가 그룹 썸데이 해체 당시 겪었던 생활고를 털어놓는다.4일 방송되는 KBS2 예능 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(이하 '해투')에는 R&B 그룹 썸데이가 출연한다. 유재석, 장항준, 윤종신과 스페셜 MC 안은진이 이들의 이야기를 듣는다.17년 전 데뷔한 썸데이는 드라마 '꽃보다 남자' OST로 미니홈피 BGM 1위에 올랐지만 활동을 이어가지 못했다. 라도는 "그땐 너무 배고프고 힘드니까 살기 위해서 해체를 결심했다"며 노래의 인기와 달리 의식주조차 해결하기 어려웠던 상황을 설명한다.해체 이후 진로를 바꾸게 된 이야기도 전한다. 라도는 "그룹 해체 후 가수의 길을 포기하고 작곡을 시작했다"며 "(가수 시절엔) 너무 간절했는데 아무도 몰라줬다. 내가 아무리 노력해도 안 될 수 있는 게 있구나 싶더라"고 당시를 돌아보며 눈시울을 붉힌다.썸데이는 이날 데뷔 17년 만에 처음으로 지상파 무대에 선다. 현재 평범한 회사원, 히트 작곡가, 프로듀서로 지내는 멤버들은 17년 전 Y2K 감성을 담아 노래한다. 제작진에 따르면 이들의 무대를 지켜보던 유재석, 장항준, 윤종신과 안은진도 눈물을 보였다고.'해피투게더'는 매주 금요일 오후 8시 30분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr