장영란이 과거 '비호감 이미지' 때문에 시부모의 결혼 반대에 부딪혔던 사연을 털어놓는다./사진=텐아시아DB

장영란이 과거 '비호감 이미지' 때문에 시부모의 결혼 반대에 부딪혔던 사연을 털어놓는다./사진제공=JTBC

장영란이 과거 '비호감 이미지' 때문에 시부모의 결혼 반대에 부딪혔던 사연을 털어놓는다.5일 방송되는 JTBC 예능프로그램 '아는 형님'에는 같은 소속사에 몸담은 한석준, 장영란, 신기루, 황재균이 출연한다. 한석준은 전문가들과 프로그램을 진행하며 쌓은 MC 노하우와 대화할 때 활용할 수 있는 방법을 소개한다. 이어 말 잘하기로 유명한 김영철이 인기가 없는 이유를 분석해 눈길을 끈다.장영란은 결혼 과정에서 겪었던 어려움을 고백한다. 그는 "국민 비호감 이미지 때문에 결혼을 못 할 뻔했다. 시부모님의 결혼 반대가 너무 심했는데, 남편이 시부모님에게 호적을 파라고까지 했다. 지금은 시어머니가 날 너무 좋아하신다"며 당시를 회상한다.신기루와 서장훈의 신경전도 이어진다. 신기루가 "유일하게 서장훈에게 장난칠 수 있는 사람이 나다. 나를 인형처럼 생각하는 것 같다"고 주장하자 서장훈은 "개똥 같은 소리 하지 마라"며 자리에서 일어난다.이상민은 신기루와 얽힌 촬영 비하인드를 꺼낸다. 그는 "신기루가 우리 집에서 촬영 중 바닥에 앉다가 대리석 2장을 깼다"며 소속사 대표에게 손해배상을 청구하겠다고 말한다. 이를 듣던 황재균이 "대리석에 인형을 놔도 깨져요?"라고 묻자 신기루는 "이러면 내가 다른 곳에 가서 '황재균이 나한테 사귀자고 했다'라고 하는 거다"라고 응수한다.황재균은 야구선수 은퇴를 결정하기까지의 과정도 이야기한다. 그는 "모든 사람이 은퇴를 반대했다. 부모님에게 후배한테 밀려서 은퇴하는 건 창피해서 싫다고 했더니, 부모님이 '우리 아들 창피하면 안 되지'라고 반응해주셔서 모두가 눈물바다가 됐었다"고 당시를 떠올린다.'아는 형님'은 최근 고정 멤버였던 김희철과 민경훈이 잇달아 잠정 하차했다. 김희철은 건강상의 이유로 자리를 비웠으며, 민경훈 역시 재충전의 시간을 갖기로 했다.'아는 형님'은 5일 오후 9시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr