사진: ABEMA ‘바캉스의 법칙’

사진: ABEMA ‘바캉스의 법칙’

사진: ABEMA ‘바캉스의 법칙’

배우 채종협이 ‘바캉스의 법칙’을 통해 다시 한 번 일본에서의 굳건한 인기를 입증했다.채종협은 ABEMA 오리지널 드라마 ‘바캉스의 법칙’에서 타츠미 별장 일대를 관리하는 관리인이자 사신 ‘니시가미’ 역을 맡았다. 사신으로서의 사명과 인간 사이에서 갈등하는 인물의 내면을 섬세하게 그리며 극을 이끌고 있다. 채종협의 활약에 힘입어 ‘바캉스의 법칙’은 첫 화 공개 이후 6주 연속 ABEMA 드라마 랭킹 1위를 기록하며 뜨거운 화제성과 인기를 이어가고 있다.극 중 채종협은 태풍으로 인한 대규모 산사태가 예고된 상황 속, 아무것도 모른 채 미래를 꿈꾸는 미도리(하시모토 칸나 분)와 일행을 바라보는 니시가미의 고뇌를 몰입감 있게 그려냈다. 자신을 진심으로 대해주는 사람들을 통해 인간적인 온기를 느끼고, 표정이나 웃음기가 거의 없던 극 초반과 달리 미도리 일행과 함께하며 미소를 짓는 모습으로 니시가미의 감정 변화를 설득력 있게 표현했다.채종협은 종영을 앞두고 “‘바캉스의 법칙’을 사랑해 주시고 시청해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다. 시청자 여러분께도 이 작품이 보는 내내 휴식 같은 시간이 되었기를 바란다”며 “지친 일상에 작게나마 힐링이 되셨길 바라며, 저는 또 다른 좋은 모습으로 인사드리겠다. 진심으로 감사드린다”고 소감을 밝혔다.한편, ‘바캉스의 법칙’ 최종회는 오늘(4일) 저녁 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr