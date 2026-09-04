소녀시대 효리수 / 사진=SM엔터테인먼트

소녀시대 효리수(Girls' Generation-HRS)가 데뷔곡 'Skibidi'(스키비디)로 유튜브 차트 정상에 올랐다.지난달 31일 공개된 'Skibidi'는 하우스에서 힙합으로 전환되는 구성이 돋보이는 곡이다. "우리만의 새 길을 만들어"라는 메시지에 효연, 유리, 최수영의 유쾌한 에너지를 담았다. 이 곡은 유튜브 인기 급상승 음악 한국 차트에서 1위를 기록했다.함께 공개된 퍼포먼스 비디오도 일간 인기 뮤직비디오 한국 차트에서 지난 1일 기준 정상을 차지했다. 영상 속 세 멤버는 흰색 티셔츠와 청바지, 캡모자를 맞춰 입고 군더더기 없는 퍼포먼스를 선보였다.효리수는 오는 5일 방송되는 MBC '쇼! 음악중심'에서 본격적인 데뷔 무대에 나선다. 이날 타이틀곡 'Skibidi'와 수록곡 'Lowkey In Love'(로우키 인 러브) 무대를 선보일 예정이다.효리수는 효연의 개인 유튜브 채널 '효연의 레벨업 Hyo's Level Up'에서 선보인 '가짜 김효연' 콘텐츠를 계기로 결성된 프로젝트다. 영상에서 효연과 유리, 최수영은 메인 보컬과 센터 자리를 놓고 경쟁하며 호흡을 맞췄다. 콘텐츠 속 조합이 실제 음원 발매와 음악방송 활동으로 이어졌다.소녀시대의 유닛 활동은 2012년 태연, 티파니, 서현으로 구성된 태티서가 첫 미니앨범 'Twinkle'(트윙클)을 발표하며 시작됐다. 당시 세 멤버는 보컬을 중심에 둔 음악과 화려한 무대로 완전체와 다른 색깔을 보여줬다. 이후 2018년에는 태연, 써니, 효연, 유리, 윤아가 오!지지(Oh!GG)를 결성해 싱글 '몰랐니 (Lil' Touch)'를 선보였다. 효리수는 이 같은 소녀시대 유닛의 계보를 이으면서도 예능 콘텐츠에서 출발한 유쾌한 서사와 세 멤버의 개성을 앞세웠다.'Skibidi'는 공개 직후 국내 주요 음원 차트의 실시간 및 일간 순위에도 진입했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr