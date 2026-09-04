그룹 라이즈 / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 라이즈 / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 라이즈(RIIZE)가 데뷔 3주년을 맞아 지난 시간을 돌아봤다.2023년 9월 4일 데뷔한 라이즈는 'Get A Guitar', 'Love 119', 'Boom Boom Bass', 'Fly Up' 등을 연이어 선보이며 성장해왔다. 올해는 첫 월드 투어로 전 세계 21개 지역에서 42만 관객을 만났고, 지난 6월 발표한 미니앨범으로 네 번째 밀리언셀러를 기록했다.멤버들은 지난 1년 사이 무대 위에서 한층 성장했다고 입을 모았다. 은석은 "정해진 것들을 잘 해내는 것 말고도 그 순간을 즐기면서 집중할 수 있게 됐다"고 말했다. 소희는 "내가 생각했던 것보다 더 무대를 좋아하고 사랑한다는 점을 깨달았다"고 털어놨다.가장 기억에 남는 순간으로 쇼타로와 은석, 원빈은 도쿄돔 공연을 꼽았다. 원빈은 과거 도쿄돔에 섰을 당시 "많은 관객들이 다 우리의 팬이라면 어떨까"라고 상상했다며 이를 현실로 만든 공연이라 더욱 의미가 컸다고 돌아봤다. 성찬은 첫 월드 투어 서울 피날레를, 앤톤은 자신이 성장한 곳에서 멤버들과 함께 무대에 오른 뉴욕 공연을 꼽았다.3년을 함께하며 팀도 한층 끈끈해졌다. 원빈은 "브리즈와 많은 추억과 감정을 나누면서 더 깊어지고 끈끈해진 것 같다"고 말했다. 쇼타로는 소희에게 "무대, 팀워크, 토크 뭐가 됐든 우리 팀에 기둥이 되어줘서 고맙다"며 애정을 드러냈다.4주년을 향한 목표는 더 큰 무대다. 은석은 "쉽게 만족하기보다는 계속 앞으로 나아가고 싶다"고 했고, 원빈은 "연차가 쌓일수록 무게가 느껴지기도 하지만 라이즈가 계속 더 잘해내리라 믿는다"고 밝혔다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr