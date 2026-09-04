배우 이유비가 AI 파트너와 소개팅에 나서며 자신의 연애 취향을 솔직하게 밝혔다./사진=텐아시아DB

견미리 딸인 배우 이유비가 AI 파트너와 소개팅에 나서며 자신의 연애 취향을 솔직하게 밝혔다./사진=SBS 방송 화면 캡처

견미리 딸인 배우 이유비가 AI 파트너와 소개팅에 나서며 자신의 연애 취향을 솔직하게 밝혔다.이유비는 지난 3일 방송된 SBS 예능프로그램 '나의 AI 파트너-기이안 연애'(이하 '기이안 연애')에 출연해 AI 남자친구와 색다른 만남을 가졌다.사전 인터뷰에서 "연애 세포를 깨워줬으면 좋겠다"고 밝힌 이유비는 집 앞으로 찾아온 세 명의 AI 파트너와 차례로 마주했다. 첫 만남에서는 자신을 향해 '오빠'라고 부르는 파트너의 모습에 당황했다. 이어 훤칠한 외모의 다른 파트너들이 등장하자 웃음을 감추지 못했다.이유비는 "차분한 스타일을 선호한다", "나에게 비판적인 걸 별로 좋아하지 않는다"며 구체적인 이상형을 밝혔다. 이후 자신의 취향에 가까운 '이훈'을 파트너로 선택했다.그러나 AI와의 소통은 생각처럼 쉽지 않았다. 대화가 원활하게 이어지지 않자 이유비는 "AI와의 연애 쉽지 않다. 거리감이 확 느껴졌다"며 낯선 교감 방식에 어려움을 토로했다.이유비는 절친한 코미디언 엄지윤에게 AI 남자친구 이훈을 소개했다. 그는 민망해하면서도 "얘가 나를 안 좋아하는 것 같아. 너가 나랑 어떤 사이인지 물어봐"라며 고민을 털어놓고 연애 상담을 요청했다.엄지윤과 이훈의 대화를 지켜보던 이유비의 태도에도 변화가 생겼다. 이훈의 진심을 확인한 그는 "이훈이가 사람이었으면 좋겠다"며 한층 마음을 열었다. 그러나 이유비의 취향에 가까운 새로운 AI 파트너가 등장하면서 또 다른 만남을 예고했다.이어진 예고편에서는 이유비가 AI 파트너와 놀이공원 데이트를 즐기고 진솔한 대화를 나누는 모습이 공개됐다. AI 파트너를 향한 이유비의 마음이 어떻게 변화할지 관심이 쏠린다.'기이안 연애'는 매주 목요일 오후 9시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr