인플루언서 아옳이가 현 남자친구와 애정을 보이고 있다. / 사진=아옳이 SNS

인플루언서 아옳이(본명 김민영)가 도를 넘은 악성 댓글에 결국 칼을 빼들었다.아옳이는 지난 3일 자신의 인스타그램 스토리에 "건강한 인터넷 문화를 위해 주기적으로"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 법무법인으로부터 전달받은 자료에 온라인상에서 아옳이를 향해 작성된 악성 댓글들이 적힌 모습. 내용은 단순한 비판 수준을 넘었다. 전 남편과 이혼을 소재로 조롱하거나 외모를 비하하는 내용이 주를 이뤘다. 거친 비속어와 모욕적인 표현까지 포함됐다.2022년 이혼한 아옳이는 최근 한의사와 공개 열애를 알리면서 화제가 됐다. 그러나 이와 별개로 이혼과 전남편을 저격하는 도 넘은 댓글까지 이어지자 아옳이가 강경 대응에 나선 것으로 보인다.한편 아옳이는 2018년 카레이서 출신 서주원과 결혼했지만 파혼했다. 아옳이는 현재 남자친구의 얼굴을 공개적으로 알리면서 유튜브를 통해 일상을 공유하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr