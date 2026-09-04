가수 윤민수의 전 아내 김민지 씨가 이혼 후 지나온 시간을 돌아보며 새로운 시작에 대한 마음을 전했다./=SNS 갈무리

가수 윤민수의 전 아내 김민지 씨가 이혼 후 지나온 시간을 돌아보며 새로운 시작에 대한 마음을 전했다./=SNS 갈무리

가수 윤민수의 전 아내 김민지 씨가 이혼 후 지나온 시간을 돌아보며 새로운 시작에 대한 마음을 전했다.김민지 씨는 지난 3일 자신의 소셜미디어에 경주 여행 중 촬영한 여러 장의 사진과 함께 장문의 글을 게재했다. 그는 "하루하루가 너무 빨리 흘러갔어. 해야 할 일, 지켜야 할 관계, 참아야 하는 마음들 속에서 나는 내가 무엇을 원하는 사람인지조차 잊고 살았었어"라며 그간의 시간을 돌아봤다.이어 "한때는 무너졌다고 생각한 나의 시간도 내 인생의 한 장면이었을 뿐이고 끝난 것들에 대해서는 조금 슬퍼했고, 지나간 시간에 대해서는 조금 고마워했고, 앞으로 올 시간에 대해서는 처음으로 기대해 봤던 경주에서"라고 적었다.함께 공개된 사진에는 경주 곳곳을 여행하는 김민지 씨의 모습이 담겼다. 풍경을 배경으로 미소를 짓거나 여유롭게 시간을 보내는 등 여행 중 근황을 전했다.윤민수와 김민지 씨는 2006년 결혼해 슬하에 아들 윤후를 뒀다. 두 사람은 2024년 결혼 18년 만에 이혼 소식을 알렸다. 윤후는 현재 미국 노스캐롤라이나대학교에서 경영학을 전공하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr