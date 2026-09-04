배우 변요한이 추성훈의 유튜브 채널에 출연했다. / 사진='추성훈' 유튜브 영상 캡처

배우 변요한이 사랑꾼 면모를 드러냈다. / 사진='추성훈' 유튜브 영상 캡처

배우 변요한이 아내 티파니 영을 향한 사랑꾼 면모를 보여줬다.지난 3일 유튜브 채널 '추성훈 ChooSungHoon'에는 '야노시호, 티파니 시청주의 요망 (ft.똑 닮은 변요한, 추성훈)'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 변요한이 게스트로 출연했다.추성훈은 변요한에게 결혼한 지 얼마나 됐는지 물었다. 변요한은 "지난 2월 결혼했다. 6개월 정도 됐다"고 답했다. 이에 추성훈은 "지금 어떤가. 재밌는가. 6개월이면 재밌을 때다"고 말했다.변요한은 "그렇다. 그런데 항상 평정심을 가지려고 한다"고 웃었다. 이어 "오래 사랑하고 싶어서 그런다. 체력 안배를 좀 하려고 한다"고 사랑꾼 면모를 보여 현장을 술렁이게 했다.추성훈은 두 사람이 함께 즐기는 취미에 대해서도 물었다. 변요한은 "강아지들과 함께 스케줄 끝나고 산책하면서 대화하는 게 취미인 것 같다"고 밝혔다. 또 "결이 워낙 다르니까 대화를 하다가 혼나기도 하는데, 그게 제일 재밌는 것 같기도 하다"고 덧붙였다.한편 변요한은 지난 2월 그룹 소녀시대 멤버 티파니 영과 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr