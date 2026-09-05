허경환이 '허경환의 유행쇼'를 이끈다. / 사진=텐아시아DB

허경환이 '허경환의 유행쇼'를 이끈다. / 사진제공=E채널

방송인 허경환이 데뷔 20년 만에 첫 단독 토크쇼 MC를 맡는다. 최근 MBC '놀면 뭐하니?'에 합류하며 유재석과 호흡을 맞추고 있는 가운데, 이번에는 자신의 이름을 내건 프로그램까지 맡으며 활동을 이어간다.티캐스트 E채널이 새롭게 선보이는 '허경환의 유행어로 행복하쇼'(이하 '허경환의 유행쇼')가 오는 9일 첫 공개를 앞두고 티저 영상 2종을 공개했다.공개된 티저에서 허경환은 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')을 향한 도발도 서슴지 않았다. 그는 "'허경환의 유행어로 행복하쇼' 허경환이다"라고 자신을 소개한 뒤 "아쉽게도 '유퀴즈' 보조 MC는 탈락했지만 다행히도 마침내 제가 단독 MC로 '하고 있는데~', '바로 이 맛 아입니까'"라며 자신의 유행어를 쏟아냈다.이어 허경환은 "데뷔 20년 만에 단독 MC는 처음"이라며 "'유퀴즈' 보고 있나? 긴장하세요"라고 말해 웃음을 안겼다. 그러면서 '불안하네~', '이자 뿌쓰' 등 자신의 유행어를 연이어 선보였다.'허경환의 유행쇼'는 스타들의 사소한 일상과 의외의 습관을 파고드는 토크 프로그램이다. '세상에서 가장 하찮은 최초 공개를 가장 거창하게 다룬다'는 콘셉트로, 평소 쉽게 접하기 어려웠던 게스트들의 이야기를 다룬다.특히 이번 프로그램은 허경환이 데뷔 후 처음으로 단독 호스트를 맡는다는 점에서도 의미가 있다. 허경환은 앞서 '유퀴즈' 보조 MC 후보로 거론됐으며 최근에는 '놀면 뭐하니?' 고정 멤버로 합류해 유재석과 호흡을 맞추고 있다.'허경환의 유행쇼'는 첫 회는 오는 9일 오후 6시 유튜브 채널 'ggzz'에서 공개되며 이후 매주 수요일 오후 6시 새 회차가 공개된다. 게스트 라인업은 추후 공개될 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr