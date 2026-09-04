사진제공=웨이크원

그룹 ALPHA DRIVE ONE(알파드라이브원, ALD1)이 신곡 'BORN DIRE(본 다이어) 챌린지를 통해 대중적 인기를 이어가고 있다.알파드라이브원은 지난달 24일 두 번째 미니앨범 'UNBREAKABLE : 少年BEAST'(언브레이커블 : 소년비스트)를 내놓은 뒤, 타이틀곡 'BORN DIRE'의 주요 안무를 활용한 챌린지 영상을 공개했다.해당 챌린지는 간결하면서도 기억에 남는 동작과 반복되는 후렴구 구절이 어우러져 숏폼 플랫폼 내 이용자들의 참여를 이끌어냈다. 아울러 국내외 연예인 및 유명 인사들이 잇따라 동참하며 바이럴되는 속도를 높였다.'BORN DIRE' 챌린지에는 데이식스(DAY6) 영케이·원필, 레드벨벳(Red Velvet) 아이린, 리센느(RESCENE) 원이·메이, 붐, 뻔푸소년CIIU 뤄옌, 슈퍼주니어 은혁, 에반, 에이티즈(ATEEZ) 윤호, 유병재, 유재필, 제로베이스원(ZEROBASEONE) 성한빈, 제이오원(JO1) 루키, 조나단, 조현아, 중국 배우 진철원, 케플러(Kep1er) 샤오팅, 키키(KiiiKiii) 키야, 텐(TEN), 미국 유명 기상캐스터 Nick Kosir(닉 코시르)(가나다, ABC 순) 등이 참여했다.'BORN DIRE'는 무대 위 퍼포먼스로 주목받은 데 이어, 야생의 거친 모습과 심장 박동을 시각화한 안무로도 이목을 끌었다. 챌린지에 참여한 다양한 이들은 이 안무를 각자의 특성에 맞춰 해석하거나 알파드라이브원 멤버들과 함께 소화하며 색다른 영상을 만들어내고 있다.두 번째 미니앨범 발매 이후 음악방송 2관왕을 기록한 알파드라이브원은 앞으로도 여러 방송 및 콘텐츠를 통해 활동을 지속할 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr