변요한과 티파니 영은 지난 2월 혼인신고를 마쳤다. / 사진=텐아시아DB

변요한이 티파니 영과 결혼을 결심하게 된 계기를 밝혔다. / 사진='추성훈' 유튜브 영상 캡처

배우 변요한이 티파니 영과 결혼을 결심한 이유를 밝혔다.지난 3일 유튜브 채널 '추성훈 ChooSungHoon'에는 '야노시호, 티파니 시청주의 요망 (ft.똑 닮은 변요한, 추성훈)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 변요한이 게스트로 출연해 추성훈과 다양한 이야기를 나눴다.추성훈은 변요한과 근황을 나누며 결혼 이야기를 꺼냈다. 추성훈이 "결혼한 지 얼마나 됐느냐"고 묻자 변요한은 "2월에 했다. 1년 반 정도 교제한 후에 결혼했다"고 답했다.제작진은 변요한에게 결혼을 결심한 계기를 물었다. 이에 그는 "처음으로 말씀 드린다"며 "저는 항상 상대를 지키기 위해 애쓰는 연애를 했다. 그런데 (티파니 영은) 저를 지켜주는 여자, 저한테 용기를 불어넣어 주는 여자라고 느꼈다"고 말했다.그러면서 구체적인 일화도 전했다. 그는 "제가 몸이 안 좋아서 여행을 한 10년 동안 못 갔다. 비행기 타는 게 무서웠다"며 "그런데 (티파니 영이) 비행기 표를 가장 좋은 자리로 끊어주고 '자기를 믿고 따라와라'고 하더라. 그때 뭔가 새로운 감정을 느꼈다"고 설명했다.변요한은 지난 2월 그룹 소녀시대 멤버 티파니 영과 혼인신고를 마쳤다. 그가 출연한 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'는 오는 23일 개봉한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr