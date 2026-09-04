배우 김민하가 거울을 바라보며 포즈를 취하고 있다. / 사진=김민하 SNS

사진=김민하 SNS

배우 김민하가 다이어트로 화제가 된 후 근황을 알렸다.김민하는 지난 3일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김민하가 일상 속 다양한 자신을 카메라에 기록한 모습. 특히 김민하는 어깨뼈와 손목 힘줄 등이 그대로 드러날 정도로 마른 몸매를 보여 눈길을 끌었다.앞서 김민하는 지난 7월 영화 '하나 코리아' 개봉을 앞두고 진행된 인터뷰에서 "약 17kg 감량했다"며 "2년에 걸쳐서 소식과 운동으로 뺐다"고 밝혔다.이어 김민하는 "살을 왜 이렇게 빼냐고 한다면 90%가 역할 때문"이라며 "어떻게 하면 다른 모습을 보여줄 수 있을까 고민하던 찰나였다. 지금도 조금씩 더 (감량)하고 있다"고 설명했다.한편 김민하는 차기작으로 넷플릭스 영화 '우리 태양을 흔들자'를 확정 지은 것으로 알려졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr