사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

배우 한그루가 스포티한 스타일링으로 자연스러운 매력을 드러냈다.한그루는 최근 자신의 인스타그램에 "🤍♥️🤍♥️🤍♥️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한그루는 브라운 톤 외관의 매장 앞에서 블랙 반소매 니트와 화이트 카라, 블랙 플리츠 미니스커트를 매치한 차림으로 서 있다. 화이트 양말과 스니커즈를 신었고, 손에는 리본 장식이 있는 화이트 겉옷을 들고 담담한 표정으로 카메라를 바라보며 깔끔한 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 한그루는 선글라스를 손으로 살짝 들어 올린 채 시선을 옆으로 향하고 있다. 같은 스타일링을 유지한 모습에 매장의 유리창과 우드 기둥이 배경으로 어우러지며 차분한 분위기를 더했고 손에 든 화이트 겉옷이 블랙 스타일링과 대비를 이루며 포인트가 됐다.또 다른 사진에서 한그루는 선글라스를 머리 위에 올린 채 미소를 지으며 정면을 바라보고 있다. 화이트 카라가 돋보이는 블랙 니트와 플리츠 스커트가 단정한 인상을 주고, 자연스럽게 묶은 헤어스타일과 은은한 미소가 편안한 분위기를 자아냈다.마지막 사진에서 한그루는 건물 옆 야외 공간을 걸으며 아래를 바라보고 있다. 창가와 화분, 잔디가 함께 담긴 공간 속에서 같은 스타일링을 유지한 채 화이트 겉옷을 손에 들고 자연스러운 발걸음을 보여주며 여유로운 일상을 담아냈다.이를 본 팬들은 "너무 예쁘다", "이런 스포티스타일 너무 잘어울린다", "이쁘네요", "롱다리 섹시", "진짜 여신", "몸매 대박" 등의 댓글을 달았다.앞서 한그루는 자신의 유튜브 채널 '그루니까말이야'에서 "난 간헐적 단식을 좀 하는 편인 것 같다"며 "만약 촬영이 있다면 점심때 진짜 토 나올 때까지 먹고 그다음 한 2시 이후부터 안 먹는데 먹어도 요거트 정도"라고 밝혔다. 한그루는 인바디 결과표를 공개, 47.6kg에 골격근량 21.3kg, 체지방량 8.6kg을 인증한 바 있다.한편 1992년생인 한그루는 34세로 지난 2015년 11월 9살 연상의 일반인 사업가와 비공개로 결혼해 2년 만에 쌍둥이 남매를 품에 안았다. 그러나 2022년 파경을 맞으며 현재 홀로 두 아이를 육아하고 있다. 한그루는 최종 드라마 '컨피던스맨 KR'에 특별 출연해 배우 박희순과 호흡을 맞춘 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr