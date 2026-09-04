아옳이가 남자친구와 애정을 과시했다. / 사진='아옳이' 유튜브 캡처
아옳이가 남자친구와 애정을 과시했다. / 사진='아옳이' 유튜브 캡처
인플루언서 아옳이가 동생 부부와 더블 데이트를 한 가운데 한의사 남자친구와의 애정을 과시했다.

지난 3일 유튜브 채널 '아옳이'에는 '자매 커플 데이트'라는 제목의 영상이 게재됐다. 아옳이는 동생 부부와 함께 경북 문경으로 더블 데이트를 떠났다.
아옳이가 남자친구와 애정을 과시했다. / 사진='아옳이' 유튜브 캡처
아옳이가 남자친구와 애정을 과시했다. / 사진='아옳이' 유튜브 캡처
아옳이의 남자친구는 아옳이의 매력을 묻는 말에 "예쁜 사람 중에 제일 재밌다"며 애정을 나타냈다. 이어 그는 "이 정도는 처음이다"며 "초반보다 갈수록 더 예뻐진다. 저점 매수한 느낌"이라고 설명했다. 이에 아옳이의 동생은 "내 남편은 고점 매수했다. 지금 걔 파란색 떡락"이라고 너스레를 떨었다.

두 사람의 남다른 굳건함도 돋보였다. 아옳이의 동생이 "언니가 결혼식 일주일 전에 갑자기 헤어지자고 하면 어떻게 할 거냐"는 질문에 아옳이의 남친은 "집 앞에 가겠지"라고 답했다.

아옳이가 "내가 스토커라고 경찰 부르면?"이라고 하자 그는 "미친 거 아냐?"라며 "이유는 얘기해 줘야지"라고 대답했다. 아옳이가 "갑자기 마음이 식었대"라고 답하자 그는 "유튜브에 이렇게 다 공개해놓고?"라며 과몰입한 모습을 보였다. 아옳이는 "왜 이렇게 몰입을 해"라며 웃으며 상황이 종료됐다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

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