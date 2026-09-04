아옳이가 남자친구와 애정을 과시했다. / 사진='아옳이' 유튜브 캡처

아옳이가 남자친구와 애정을 과시했다. / 사진='아옳이' 유튜브 캡처

인플루언서 아옳이가 동생 부부와 더블 데이트를 한 가운데 한의사 남자친구와의 애정을 과시했다.지난 3일 유튜브 채널 '아옳이'에는 '자매 커플 데이트'라는 제목의 영상이 게재됐다. 아옳이는 동생 부부와 함께 경북 문경으로 더블 데이트를 떠났다.아옳이의 남자친구는 아옳이의 매력을 묻는 말에 "예쁜 사람 중에 제일 재밌다"며 애정을 나타냈다. 이어 그는 "이 정도는 처음이다"며 "초반보다 갈수록 더 예뻐진다. 저점 매수한 느낌"이라고 설명했다. 이에 아옳이의 동생은 "내 남편은 고점 매수했다. 지금 걔 파란색 떡락"이라고 너스레를 떨었다.두 사람의 남다른 굳건함도 돋보였다. 아옳이의 동생이 "언니가 결혼식 일주일 전에 갑자기 헤어지자고 하면 어떻게 할 거냐"는 질문에 아옳이의 남친은 "집 앞에 가겠지"라고 답했다.아옳이가 "내가 스토커라고 경찰 부르면?"이라고 하자 그는 "미친 거 아냐?"라며 "이유는 얘기해 줘야지"라고 대답했다. 아옳이가 "갑자기 마음이 식었대"라고 답하자 그는 "유튜브에 이렇게 다 공개해놓고?"라며 과몰입한 모습을 보였다. 아옳이는 "왜 이렇게 몰입을 해"라며 웃으며 상황이 종료됐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr