가수 아이유 / 사진=텐아시아DB

가수 아이유의 컴백 티저 이미지. / 사진제공=EDAM엔터테인먼트

가수 아이유(IU)가 오는 9월 10일 새 디지털 싱글을 발표한다.소속사 EDAM엔터테인먼트는 4일 0시 아이유 공식 SNS를 통해 컴백 티저 영상을 공개했다. 영상은 레트로 PC 화면을 연상시키는 콘셉트로 꾸며졌으며, 초승달과 궤도, 빛나는 구체가 등장한 뒤 신곡 발매 일시인 '2026.09.10. 18:00 (KST)'를 공개했다.티저에 삽입된 배경음악도 관심을 모으고 있다. 해당 음악은 지난달 아이유 공식 유튜브 채널에 올라온 '별님 제 소원을 들어주세요' 영상에 짧게 사용됐던 곡으로, 당시 팬들 사이에서는 신곡과 관련된 음원 아니냐는 추측이 나오기도 했다.이번 싱글은 아이유가 지난해 9월 10일 발표한 디지털 싱글 '바이, 썸머' 이후 약 1년 만에 선보이는 신보다. 당시 별다른 예고 없이 공개됐던 '바이, 썸머'와 달리 이번에는 티저 영상을 통해 컴백을 먼저 알렸다.아직 신곡 제목과 콘셉트 등 구체적인 정보는 공개되지 않았다. 아이유의 새 디지털 싱글은 오는 10일 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr