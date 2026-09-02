사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

가수 권은비가 바다를 배경으로 한 감각적인 사진을 공개하며 몽환적인 분위기를 선사했다.권은비는 최근 자신의 인스타그램에 "DEJAVU🌊🤍"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 권은비는 해변의 모래사장 위에 놓인 나무 상자에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 흰색 슬리브리스 톱에 하늘색 시스루 원단을 허리에 두른 스타일링을 매치했고 어깨에는 꽃 장식과 진주 장식이 더해져 시원한 분위기를 완성했다. 긴 붉은빛 헤어를 자연스럽게 늘어뜨린 채 파도와 저녁 하늘을 배경으로 담담한 표정을 짓고 있어 차분하면서도 몽환적인 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 권은비는 무릎을 끌어안은 자세로 손을 포개고 먼 곳을 바라보며 깊은 분위기를 연출했다. 무릎 위에 반짝이는 글리터가 빛을 받아 은은하게 반사되고 손끝에는 파란색과 흰색, 분홍색이 어우러진 네일아트가 더해져 시선을 끈다.또 다른 사진에서 권은비는 얼굴을 가까이 담아 하늘색 아이 메이크업과 윤기 있는 피부 표현을 강조했고 자연스럽게 빛나는 광택감이 또렷한 이목구비를 더욱 돋보이게 했다.마지막 사진에서 권은비는 어두워진 해변을 배경으로 같은 의상을 입은 채 서서 정면이 아닌 옆을 바라보고 있다. 검은 밤바다와 대비되는 밝은 의상, 목걸이와 팔찌 등 액세서리가 은은한 조명 아래 어우러지며 한층 신비로운 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "역시 은비님 넘넘 이쁘심", "우리 은비가 세상에서 제일 예뻐", "아름다워요" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보였다.앞서 권은비는 자신의 유튜브 채널 '권은비권응비궈는비궈눈비'를 통해 컴백을 일주일 앞두고 운동과 피부 관리, 식단 등을 병행하는 과정을 담은 바 있다. 영상 속에는 권은비가 피부과를 찾아 리프팅 시술에 나섰으며 시술을 마친 후에는 "확실히 효과가 있다"며 만족감을 보였다.또한 권은비는 오는 3일 오후 6시 새 디지털 싱글 '데자부'를 발매한다. 이번 신보는 약 1년 4개월 만에 선보이는 신곡이자 RBW로 소속사를 이적한 후 처음 발표하는 앨범이다.한편 1995년생인 권은비는 31세로 서울 성동구에 위치한 단독주택을 24억 원에 매입해, 최근 잔금을 치른 것으로 전해졌다. 권은비가 매입한 건물은 지하 1층부터 지상 3층까지 이르는 건물로 대지면적 106㎡·연면적 192.45㎡ 규모의 꼬마빌딩이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr