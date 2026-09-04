선우은숙 아들, CJ 행사 초대받은 것도 놀라운데…변우석과 초밀착 투샷에 깜짝

배우 선우은숙의 아들 이상원이 배우 변우석과 만났다.이상원은 최근 자신의 SNS를 통해 CJ 행사에 참석한 근황을 공개했다. 이날 이상원은 현장에서 변우석과 만나 함께 사진을 남겼다.공개된 사진 속 이상원은 변우석과 나란히 서서 카메라를 바라보고 있다. 변우석은 블랙 재킷에 블랙 이너를 매치한 깔끔한 스타일링으로 특유의 훈훈한 비주얼을 드러냈다. 이상원 역시 밝은 컬러의 재킷을 입어 단정한 분위기를 자아냈다.특히 이상원은 사진과 함께 "선정이와 저의 여성 팔로워분들을 위해"라는 문구를 덧붙이며 변우석과의 만남을 유쾌하게 공유했다. 행사장에서 만난 톱스타와의 인증샷을 자신의 팔로워들에게 선물하듯 공개한 모습이 눈길을 끈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr