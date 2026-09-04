그룹 아일릿 / 사진제공=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)이 일본 애니메이션 '마법의 자매 루루토리리'의 주제곡을 다시 맡는다.4일 소속사 빌리프랩에 따르면 아일릿은 오는 21일 '마법의 자매 루루토리리' 시즌2 오프닝 테마곡 'Swingin' Magic'을 발표한다. 같은 날 한국어 버전도 함께 공개된다.'Swingin' Magic'은 뉴 잭 스윙을 기반으로 한 곡으로, 리드미컬한 사운드에 아일릿 멤버들의 보컬과 하모니를 더했다. 일상에서 벗어나 현실과 꿈의 경계를 오가는 듯한 분위기를 음악으로 풀어냈다.아일릿은 앞서 이 애니메이션 시즌1의 오프닝곡 'Bubee'를 불렀다. 이 밖에도 '포켓몬스터: 메가볼티지', '공주님 "고문"의 시간입니다' 시즌2 등 일본 애니메이션 주제곡에 참여했다. 일본 영화 '얼굴만으로 좋아하지 않습니다'에는 주제곡 'Almond Chocolate'을 발표한 바 있다.아일릿은 오는 10월 17~18일 인천 인스파이어 아레나에서 'ILLIT LIVE 'PRESS START♥︎' ENCORE'를 연다. 이후 12월 일본 치바 라라 아레나 도쿄 베이에서 앙코르 공연을 이어간다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr