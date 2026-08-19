종합격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 격투기 선수 생활의 마지막 경기를 앞두고 방송 활동을 잠시 내려놓는다. / 사진=텐아시아 DB

종합격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 격투기 선수 생활의 마지막 경기를 앞두고 방송 활동을 잠시 내려놓는다.추성훈은 오는 11월 21일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열리는 종합격투기(MMA) 대회 '블랙컴뱃 17'에 출전한다. 이번 경기는 추성훈의 공식 은퇴전으로, 오랜 선수 생활을 마무리하는 마지막 무대가 될 예정이다.추성훈은 현재 은퇴전 준비를 위해 훈련에 집중하고 있다. 마지막 경기에 집중하기 위해 은퇴전 전까지 예능을 비롯한 방송 활동 역시 당분간 자제할 것으로 전해졌다.최근 예능과 유튜브 콘텐츠 등에서 활발하게 모습을 드러냈던 만큼 이 같은 결정에도 관심이 쏠린다. 방송인으로 친숙해진 추성훈이지만 선수로서 마지막 한 경기를 위해 다시 훈련에 무게를 싣게 된 셈이다.19일 오후 5시 공개되는 '사장님이 미쳤어요'는 추성훈이 본격적인 은퇴전 준비에 돌입하기 전 촬영한 콘텐츠다.'사장님이 미쳤어요'는 종합격투기 선수이자 방송인, 사업가로 활동해온 추성훈이 성장 가능성이 높은 기업을 찾아 하루 동안 직접 회사를 경영해보는 콘텐츠다. 추성훈은 이은지와 함께 제품 경쟁력은 있지만 대중적 인지도가 낮은 업체를 찾아 주요 의사결정에 참여하고 경영 방향과 홍보 전략 등을 제안한다. 첫 번째 콘텐츠에서는 친환경 하우스 뷰티 브랜드 몽클로스를 찾는다.제작진은 "마지막으로 파이터로서의 모습을 준비 중인 예능인 추성훈의 모습을 함께하게 된 만큼 제작진 역시 누구보다 진심으로 그의 도전을 응원하고 있다. 좋은 경기로 멋진 순간을 만들어내길 바란다"고 전했다.다만 방송에서 추성훈의 모습을 완전히 볼 수 없게 되는 것은 아니다. 앞서 촬영을 마친 프로그램들은 예정대로 공개될 전망이다. 오는 10월 방송 예정인 SBS Plus·MBN '상남자의 여행법'에서도 추성훈의 모습을 만나볼 수 있다. 앞서 '상남자의 여행법 in 규슈'에서 함께했던 김종국과 다시 호흡을 맞춘다.추성훈은 유도 선수 출신으로 종합격투기로 전향한 뒤 K-1, UFC, ONE 챔피언십 등 여러 무대를 거치며 선수 생활을 이어왔다. 이후 각종 예능 프로그램에서도 활약하며 방송인으로 활동 영역을 넓혔다.방송 활동까지 잠시 줄이며 마지막 승부를 택한 추성훈이 오는 11월 고척스카이돔에서 어떤 모습으로 선수 생활의 마침표를 찍을지 관심이 모인다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr