이지현이 딸과 티격태격했다. / 사진='현생모드퀸지현' 유튜브 캡처

이지현이 딸과 티격태격했다. / 사진='현생모드퀸지현' 유튜브 캡처

그룹 쥬얼리 출신 이지현이 딸 서윤 양과 티격태격하며 현실 모녀 케미를 선보였다.지난 3일 유튜브 채널 '현생모드퀸지현'에는 '극과극인 듯 또 닮은 사랑스러운 내딸. 틈없이 부딪히는 딸과의 동상이몽 데이트'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이지현이 딸 서윤 양과 함께 시간을 보내는 모습이 담겼다.이지현은 딸이 라면을 크게 한입 가득 벌려 먹자 "나중에 남자친구 생기면 절대 그렇게 먹지 마"라며 단호한 잔소리를 시작했다. 그는 "남자친구 생기면 한 젓가락씩 먹어, 알았지?"라며 "나중에 미팅 생겼는데 젓가락도 아니고 집게로 돌려가며 먹으면 안 된다"고 조언했다.외출을 앞두고 두 사람은 서로에게 '하지 말았으면 하는 점들'을 가감 없이 털어놨다. 서윤 양은 이지현에게 "사람들 눈에 안 띄었으면 좋겠다"고 돌직구를 날렸다. 그러면서 이지현이 밖에서 너무 크게 이야기하거나 과거 길거리에서 갑자기 춤을 췄다고 토로했다.이어 "애처럼 안 굴었으면 좋겠다"며 "아까부터 '야르'라고 하고"라며 유행어를 쓰는 것을 지적했다. 이에 이지현은 "'야르'는 네가 가르쳐 줬잖아"라며 억울해했다. 그는 "나를 디스 안 했으면 좋겠어"라며 "메이크업 제품도 필요한 것만 딱 샀으면 좋겠다"라고 당부했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr