사진 = 안재현 인스타그램

배우 안재현이 꾸밈없는 촬영 현장 모습으로 시선을 사로잡았다.안재현은 최근 자신의 인스타그램에 사진을 올렸다.공개된 사진 속 안재현은 소매를 한 번 접어 올린 화이트 반팔 티셔츠를 입고 야외에서 메이크업을 받고 있다.고개를 살짝 숙인 채 차분한 표정을 짓고 있으며, 한 손에는 종이를 들고 다른 손목에는 메탈 시계를 착용해 단정한 스타일을 완성했다.메이크업 스태프가 얼굴을 수정하고 있는 모습까지 함께 담기며 촬영 준비 중인 자연스러운 순간이 그대로 전해진다. 뒤편으로는 낮은 석재 담장과 회색 가림막, 건물 외벽이 배경을 이루며 담백한 분위기를 더한다.앞서 안재현은 다양한 방송을 통해 1년 동안 10kg 벌크업에 성공했으며 꾸준히 운동으로 자기관리에 힘쓰고 있음을 밝힌 바 있다.한편 1987년생으로 39세인 안재현은 KBS Joy '끼리끼리'에 출연해 예능감을 뽐내며 시청자들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr