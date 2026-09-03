장동윤이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

배우 장동윤이 결혼에 이어 예능 '지구마불 세계여행4' 출연 소식까지 전하며 겹경사를 맞았다.3일 텐아시아 취재 결과 장동윤은 김태호 PD가 이끄는 ENA 예능 '지구마불 세계여행4'(이하 '지구마불4')에 출연한다. 장동윤은 이미 인도에서 진행된 여행 촬영을 마친 상태다. 향후 스튜디오 촬영을 앞두고 있다.'지구마불'은 여행 크리에이터 빠니보틀, 원지, 곽튜브가 주사위를 던져 떠나는 예측불허 여행기를 담은 예능 프로그램이다. 시즌을 거듭하며 ENA를 대표하는 여행 예능으로 자리 잡았다.장동윤은 시즌4를 통해 인도로 향했다. 작품 속 캐릭터가 아닌 여행자로서 보여줄 장동윤의 색다른 면모에도 관심이 쏠린다. 이미 현지 촬영을 마친 만큼 장동윤이 인도에서 어떤 여행을 펼쳤을지 기대를 모은다.특히 장동윤에게는 최근 연이어 기쁜 소식이 전해지고 있다. 장동윤은 얼마 전 동료 배우 김승윤과의 10월 결혼 소식을 알리며 인생의 새로운 출발을 앞두고 있다. 여기에 '지구마불4' 출연까지 더해지면서 일과 사랑을 동시에 잡은 겹경사를 맞게 됐다.'지구마블4' 첫 방송은 다음달로 예정돼 있다류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr