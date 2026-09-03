사진 = 신지 인스타그램

사진 = 신지 인스타그램

사진 = 신지 인스타그램

사진 = 신지 인스타그램

코요태 신지가 화사한 미소와 청순한 스타일링으로 반가운 근황을 전했다.신지는 최근 자신의 인스타그램에 "오래간만에 노래하러"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 신지는 화이트 블라우스에 연한 라벤더 컬러의 니트 슬리브리스를 레이어드한 차림으로 실내 벽면 앞에 서 있다. 짧은 단발 헤어를 단정하게 넘기고 작은 귀걸이를 매치했으며, 옆에 놓인 초록 잎사귀가 달린 나뭇가지와 은은한 조명이 어우러져 밝고 편안한 분위기를 더한다.이어진 사진에서 신지는 카메라를 향해 부드러운 미소를 지으며 자연스러운 포즈를 취하고 있다. 같은 공간과 스타일링 속에서도 또렷한 눈매와 환한 표정이 돋보이며 깔끔한 화이트 톤 의상이 한층 산뜻한 분위기를 완성한다.또 다른 사진에서 신지는 입술을 동그랗게 모은 익살스러운 표정을 지으며 색다른 매력을 보여준다. 벽면에 드리운 나뭇가지 그림자와 따뜻한 조명이 함께 담기며 공간의 분위기를 더욱 포근하게 만든다.마지막 사진에서 신지는 환하게 웃으며 카메라를 바라보고 있다. 자연스러운 미소와 단정한 스타일링이 어우러져 밝고 친근한 분위기를 전한다.이를 본 팬들은 "오랜만에 하는 공연이라 더 더욱 이쁘네요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이댕입니당", "오랜만에 공연 후끈후끈", "암쏘핫핫 화이댕이에유" 등의 댓글을 달았다.앞서 신지는 자신의 유튜브 채널 '어떠신지'를 통해 인바디 결과를 공개한 바 있다. 당시 인바디 측정이 어려울 정도로 근육량이 부족했고 "걸어 다니는 게 신기할 정도"라는 진단을 받을 만큼 좋지 않은 몸 상태를 확인했다.한편 신지는 1981년생으로 45세이며 7세 연하 가수 문원과 백년가약을 맺었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr