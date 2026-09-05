개그우먼 김준호가 포토월에서 환하게 미소 짓고 있다. / 사진=텐아시아DB

'독박투어' 멤버들이 타이닝 여행을 떠난다. / 사진제공=E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어'

'독박투어' 김준호가 '아는 형님의 아는 형님의 지인'을 통해 중국의 스타 셰프와 만나 극진한 대접을 받는다. 팔로워 1300만명을 보유한 잔쭝린 셰프가 선보인 불 퍼포먼스에 홍인규는 1000만뷰 각이라며 놀라움을 감추지 못한다.오는 5일 방송되는 E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어' 14회에서는 '독박즈' 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 중국 상하이에서 타이닝으로 이동해 현지 음식들을 맛본다.독박즈는 타이닝 미식협회 회장이자 SNS 팔로워 1300만명을 보유한 스타 셰프 잔쭝린의 저녁 식사에 초대된다. 잔쭝린은 김준호의 '아는 형님의 아는 형님의 지인'으로 연결된 인물이다.잔쭝린을 발견한 김준호는 "가수 육중완 느낌이 있으시네~"라며 반가워한다. 잔쭝린 역시 김준호를 포옹하며 "(여기 세팅해 놓은) 자리에 앉아 있으면 제가 요리를 해드리겠다"고 말한다.우렁찬 잔쭝린의 목소리에 장동민은 "삼국지에 나오는 장비의 목소리를 듣는 것 같다"고 반응한다. 김준호는 "귀가 얼얼해"라고 말해 웃음을 자아낸다.잔쭝린은 현지 특산물을 활용해 즉석에서 다양한 요리를 만든다. 타이닝의 대표 명승지인 대금호에서 잡은 민물생선 대두어로 만든 '생선 머리 두부탕'도 등장한다. 이를 맛본 멤버들은 "국물이 사골처럼 진하다"며 감탄한다.이어 음식들이 연달아 등장하자 김대희는 "이건 이모카세가 아니라 삼촌카세네~"라며 만족감을 표한다. 김준호 역시 스타 셰프이자 중국 미식협회 회장의 극진한 대접에 감동 받는다.가장 큰 반응을 불러온 것은 소 등뼈 요리다. 잔쭝린은 커다란 소 등뼈에 직접 불을 붙이는 퍼포먼스를 선보인다. 예상하지 못한 광경에 놀란 홍인규는 "와! 이건 진짜 1000만 뷰 각이다!"라고 외친다.독박즈의 타이닝 여행기는 오는 5일 오후 9시 E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어'에서 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr