전현무가 무계획 섭외에 사장님께 사과했다./사진=텐아시아DB

2AM이 '전현무계획4'에 출연했다./사진제공=MBN, 채널S

2AM이 '전현무계획4'에 출연했다./사진제공=MBN, 채널S

전현무와 2AM이 포항&영덕에서 ‘발굴잼’을 터뜨리며 유쾌한 먹트립을 선사했다.지난 4일 방송된 MBN, 채널S ‘전현무계획4’ 10회에서는 전현무와 2AM 완전체(이창민·조권·임슬옹·정진운)가 포항&영덕으로 떠나는 모습이 담겼다.이날 포항에 뜬 전현무는 ‘먹친구’ 2AM과 반갑게 인사를 나눴다. 이어 이창민을 향해 “좀 달라졌다”고 날렵해진 모습을 언급했고, 이창민은 “‘무명전설’ 경연과 전국투어를 거치며 총 13kg이 빠진 상태”라고 밝혔다.이후 전현무와 2AM은 3대째 이어져온 ‘모리국수’ 맛집을 찾았다. 사장님은 즉석 섭외를 허락하면서도 "미리 전화 좀 주시든가 하지"라고 아쉬워했고, 전현무는 "저희 프로그램에 섭외 안 하고 막 들이닥치는 프로그램이라"라고 해명했다. 사장님이 "이런 방송은 처음이다. 당황스럽다"고 하자 이창민은 "전현무계획이 잘못했다. 사과해라"라고 했다. 결국 전현무는 "죄송하다. 무계획이라"라고 사과했다.전현무는 “진운 씨가 ‘귀믈리에’라고 하던데?”라고 그의 남다른 ‘청각’을 언급했다. 정진운은 곧장 눈을 가린 채 멤버들의 ‘쩝쩝’ 소리만 듣고 누군지 맞히는 테스트를 했다. 그 결과, 이창민과 임슬옹의 소리는 정확히 맞혔고, 조권의 소리는 전현무의 공작 때문에 아쉽게 놓쳤다. 정진운은 “조권은 좁고 두터운 소리, 임슬옹은 쪼압쪼압, 이창민은 여러 소리가 다 있다”고 설명했다.전현무는 “이창민이 트로트에 도전했을 때 멤버들 반응이 어땠냐”고 물었다. 임슬옹은 데뷔 때부터 이창민이 트로트를 잘 불렀다며 그의 열정을 치켜세웠다. 이창민은 “본선 2차전쯤 멤버들에게 도전 사실을 알렸다”고 털어놨고, 임슬옹은 “그때 우리가 ‘순위에는 들어라. 2AM 자존심이 있지’라고 했다”고 밝혔다. 이창민 역시 “예선에서 떨어지면 멤버들 볼 면목도 없고, 쌓아온 보컬리스트 이미지가 무너진다고 생각했다”며 부담감을 고백했다.진솔한 분위기 속, 다음 맛집으로 이동하는 차 안에서 전현무는 ‘2AM 형제 그룹’ 2PM 옥택연, 황찬성의 결혼 소식을 언급하며 “그런 걸 보면 ‘우린 왜 미혼이지?’ 이런 생각 안 하냐”고 돌직구 질문을 던졌다. 조권은 곧장 “형은요?”라고 되물었고, 전현무는 “난 그 단계를 넘었다. 조급함이 없다”며 웃었다. 이창민은 “난 다시 어떻게 시작해야 되나 엄두가 안 난다”며 “주변에서 ‘우리 언니, 동생이 너무 좋아해요’라는 말은 듣는데, 정작 그 당사자를 본 적이 없다”고 자폭했다.이들은 전국 유일한 ‘개복치 대창구이’ 식당에 도착했다. 난생 처음 보는 요리에 모두가 “서걱서걱한 식감이 있다”, “양념이 미쳤다”며 감탄했다. 급기야 전현무는 “솔직히 여기는 방송 안 됐으면 좋겠다”며 ‘나만 알고 싶은 맛집’이라는 속마음까지 밝혔다. 이어 전현무는 “근데 너희가 함께한지 18주년이 됐는데도 진운이가 존댓말을 쓰더라?”고 의아해했다. 이창민은 “진운이가 반말하다가 (조)권이한테 한번 잡도리를 당했다”고 폭로했다. 정진운은 “어~, 식사는 하셨어?”라며 아찔한 막내의 ‘반존대’를 직접 재연했고, 임슬옹은 “이제 말 놔, 그냥”이라고 하자 “알아서 할게~”라고 받아쳤다. 그러자 이창민이 “오늘 (조권에게) 한 번 더 잡혀 가겠다”고 꼬집었다.이들은 영덕으로 이동해, 싱싱한 조개구이와 해산물이 가득한 맛집에 자리를 잡았다. 전현무는 폭풍 흡입하는 조권을 보며 “살찌는 음식 다 먹는데도 안 찌냐”며 신기해했다. 조권은 “멤버들이랑 같이 많이 먹는데도 앞자리가 바뀐 적이 없다”며 현재 몸무게가 ‘59kg’라고 고백했다. 이후 대게가 나오자, ‘게친자’ 임슬옹은 “다들 먹지 마!”라고 경고한 뒤 숨도 안 쉬고 먹방에 집중했다. 이 모습을 본 전현무는 “다들 진짜 잘 먹는다. god가 6개월에 먹는 걸로 2억 썼다던데 너흰 3억?”이라며 혀를 내둘렀다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr