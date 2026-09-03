배우 강경헌이 사업가로 변신한다. / 사진 제공: KBS 1TV 새 일일드라마

배우 강경헌이 사업가로 변신한다. / 사진 제공: KBS 1TV 새 일일드라마

배우 강경헌이 사업가로 변신한다.강경헌은 오는 28일 첫 방송되는 KBS 1TV 새 일일드라마 '엄마가 미쳤어요'에서 황금어패럴 대표 전진희 역을 맡는다.'엄마가 미쳤어요'는 평생 가족만을 위해 살아온 엄마와 자신만을 위해 살아온 엄마, 그리고 두 엄마의 자식들이 얽히면서 벌어지는 이야기를 그린 가족극이다.극 중 전진희는 황금순(김영옥)의 며느리이자 황금어패럴을 이끄는 사업가다. 남편과 안정적인 가정을 꾸리고 있지만 누구에게도 쉽게 꺼내지 못하는 과거의 비밀을 품고 있다.3일 공개된 스틸에는 전진희로 분한 강경헌의 모습이 담겼다. 단정한 옷차림과 여유로운 표정을 보이는가 하면, 또 다른 장면에서는 굳은 표정으로 어딘가를 바라보고 있다.전진희는 현재 자신이 가진 것을 지키기 위해 거짓말도 불사하는 인물이다. 감춰왔던 진실과 마주한 뒤에는 예상하지 못했던 변화를 겪게 된다. 강경헌은 겉으로는 여유로운 사업가지만 내면에는 불안과 욕망을 품은 전진희를 연기한다.제작진은 "전진희는 자신의 욕망을 위해 끊임없이 움직이는 인물"이라며 "강경헌 배우가 전진희 캐릭터의 겉모습뿐 아니라 상황에 따라 달라지는 내면의 변화까지 자신만의 색깔로 채워가고 있다"고 전했다.'엄마가 미쳤어요'는 '기쁜 우리 좋은 날' 후속으로 오는 28일 오후 8시 30분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr