정재호가 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'에 출연한다. / 사진제공=웨이브

'하트시그널2' 출신 정재호가 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'의 흥행을 자신했다.3일 웨이브 예능 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손' 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 플레이어 박세승, 신혜원, 이재용, 승우아빠, 이지나, 이수민, 정재호, 권성민 PD, 이지훈 PD, 김정훈 PD가 참석했다.'더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'은 서로 다른 자원을 쥔 참가자들이 생존과 상금을 걸고 오직 거래를 통해 살아남아야 하는 사회 실험 서바이벌이다. 극한의 상황 속에서 거래와 협상, 갈등과 선택을 반복하며 새로운 질서를 만들어가는 플레이어들이 치열한 생존 게임을 펼칠 예정이다.이날 정재호는 게임에서 살아남기 위해 자신이 활용한 전략을 설명했다. 그는 "인간에게 식탐과 정보의 비대칭성이 제일 중요하다고 생각했다"며 "내가 게임에서 유통하는 게 식료품이다 보니까 관련해서 사람들의 욕망을 긁었고, 나만의 친화력을 발휘하려 노력했다"고 밝혔다.출연을 결심하게 된 계기를 밝히기도 했다. 정재호는 "사실 시즌1 섭외도 받았었는데 당시 스케줄로 참여를 못 했다"며 "언젠가 꼭 하고 싶었는데 이번에 마침 연락을 주셔서 너무 좋았다"고 말했다.앞서 출연했던 연애 프로그램 '하트시그널' 역시 시즌1 섭외를 받은 뒤 시즌2에 합류했다고. 정재호는 "'하트시그널'도 같은 경우였다. 그때도 시즌1부터 섭외가 왔으나 거절한 뒤 시즌2에 합류했다. 그런데 시즌2가 더 잘됐다. 그때처럼 시즌2로 시즌1의 기록을 깨고 싶다"라며 웃었다.'더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'은 오는 4일 오전 11시 첫 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr