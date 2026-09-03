개그우먼 박소영과 전 야구선수 문경찬 부부가 첫딸 출산 과정을 공개한다. / 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

개그우먼 박소영과 전 야구선수 문경찬 부부가 첫딸 출산 과정을 공개한다. / 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

개그우먼 박소영과 전 야구선수 문경찬 부부가 첫딸 출산 과정을 공개한다.오는 4일 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 지난 8월 28일 첫딸을 품에 안은 박소영, 문경찬 부부의 출산 전 모습과 실제 출산 과정이 공개된다.두 사람은 출산 예정일을 10일 앞두고 병원에 가져갈 준비물과 당일 동선을 미리 확인한다. 이 과정에서 양가 어머니도 부부의 집을 찾아 출산 전 함께 식사한다.문경찬의 어머니는 출산 후 박소영이 먹을 미역을 준비해 와 아들에게 직접 미역국 끓이는 법을 알려준다. 이를 지켜보던 이승철은 "앞으로 인기 많은 아빠가 되려면 요리를 잘해야 한다. 볶음밥 같은 것도 국그릇에 밥을 담아 뒤집는 '데코 스킬'을 쓰면 좋다"고 조언했다.자신의 경험도 꺼냈다. 이승철은 "아내를 위해 특별 영양식을 만들어준 적이 있다"며 "장어를 10마리 사서 직접 손질해 10시간 동안 푹 고아 '장어묵'을 만들었다. 이를 한 덩어리씩 끓여 매일 아침, 저녁으로 대령했다"고 말했다.이후 박소영은 양가 어머니에게 "혹시라도 저희 부부가 바쁠 때 육아를 도와주실 수 있으신지?"라고 물었다. 그러나 곧바로 답변이 나오지 않고 한동안 정적이 흘렀고, 이후 두 어머니는 손녀 육아에 대한 생각을 밝혔다.박소영과 문경찬의 결혼 과정에 얽힌 '신랑수업'과의 인연도 공개된다. 박소영은 "'신랑수업' 시즌1 출연이 우리 부부를 이어준 것이나 마찬가지다. '신랑수업' 덕분에 시어머니에게 점수를 땄다"고 말했다.두 사람은 실제 첫딸을 낳던 당시의 모습도 공개한다. 박소영은 "예정일이 지나고도 소식이 없어서 유도 분만을 결정했다"고 밝혔다. 방송에는 유도분만을 결정한 뒤 진통을 겪는 과정부터 딸을 처음 만난 순간까지 담긴다. 박소영과 문경찬은 2024년 12월 결혼했으며, 지난 8월 28일 첫딸을 얻었다.두 사람의 출산 과정은 오는 4일 오후 9시 방송되는 '신랑수업2'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr